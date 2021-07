Mali: on en sait un peu plus sur la tentative d’assassinat du président Assimi Goita

Deux personnes ont tenté ce mardi matin, de poignarder le président de la transition politique au Mali, le colonel Assimi Goita, durant le rite musulman de l’Aïd al-Adha.

« Un homme a tenté tout de suite dans la Grande mosquée de Bamako de tuer le président de la transition avec un couteau », a déclaré à AFP, le ministre des Affaires religieuses, Mamadou Koné. Mais, « il a été bien maîtrisé avant de commettre son forfait », ajoute le ministre. Le président Goïta a ensuite été emmené et ne semblait pas avoir été touché, précise AFP.

A lire aussi: Mali: tentative d’assassinat au couteau contre le président Assimi Goita

Une personne blessée, une enquête ouverte

Selon Latus Tourè, régisseur de la grande mosquée, c’est après la prière et le sermon de l’imam, au moment où l’imam devrait aller immoler son mouton, que le jeune a tenté de poignarder Assimi (Goïta) de dos, mais c’est une autre personne qui a été blessée.

“Nous sommes en train de mener l’enquête. Au moins une personne a tenté de l’attaquer avec un couteau à la Grande Mosquée de Bamako ce jour”, a ajoute une source de la présidence, affirmant que “le président est sain et sauf”. Deux jeunes ont été arrêtés, a-t-on appris sans d’éventuels détails.

A lire aussi: Mali: l’armée annonce l’enlèvement de 3 chinois et 2 mauritaniens

En fonction depuis le 24 mai dernier, le colonel Assimi Goïta ne se déplace depuis neuf mois jamais sans ses hommes, cagoulés et armés de fusils d’assaut. Le Mali a subi 2 coups d’Etat en moins d’un an. Le premier a conduit au renversement du régime d’Ibrahim Boubacar Kéita et le second s’est soldé par la destitution et la détention en résidence surveillée de l’ancien président de la transition, Bah N’Daw et l’ancien Premier ministre Moctar Ouane.