La fille de l’ambassadeur d’Afghanistan enlevée et torturée au Pakistan

Le gouvernement afghan a déclaré que la fille de 26 ans de son ambassadeur Najibullah Alikhil, Silsila Alikhil, avait été enlevée et torturée au Pakistan vendredi.

Selon un rapport, le ministère afghan des Affaires étrangères a fermement condamné « l’acte odieux » et a exprimé sa « profonde inquiétude concernant la sûreté et la sécurité des diplomates, de leurs familles et des membres du personnel des missions politiques et consulaires afghanes au Pakistan ».

Le ministère afghan des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que la fille de l’ambassadeur Alikhil, Silsila, avait été enlevée par des inconnus vendredi alors qu’elle rentrait chez elle. Elle a été sévèrement torturée pendant des heures. Elle a été libérée par les ravisseurs et est actuellement sous soins médicaux, a indiqué le ministère. Personne n’a été arrêté dans le cadre de l’agression contre Silsila Alikhil, qui a été enlevée alors qu’elle conduisait un véhicule loué vendredi.

Le ministère afghan des Affaires étrangères a appelé le gouvernement pakistanais à assurer la sûreté et la sécurité de son ambassade, de ses consulats et de ses diplomates, ainsi que de leurs familles, conformément aux traités et conventions internationaux. Le gouvernement afghan a également exhorté le gouvernement pakistanais à identifier et à poursuivre les auteurs dans les plus brefs délais.

Selon la police pakistanaise, Alikhil a été enlevée au marché haut de gamme de Rana dans le quartier de Kohsar à Islamabad. Plus tard, elle a été retrouvée près du parc F-9 de la capitale avec des marques de torture sur son corps. Elle a été emmenée à l’Institut pakistanais des sciences médicales où son examen médical a été effectué.

Le ministère des Affaires étrangères du Pakistan a déclaré samedi qu’immédiatement après que cet « incident troublant » a été signalé, la police d’Islamabad a lancé une enquête approfondie. « Le ministère des Affaires étrangères et les autorités de sécurité compétentes sont en contact étroit avec l’ambassadeur et sa famille et apportent leur plein soutien dans cette affaire », a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

Il a déclaré que la sécurité de l’ambassadeur Najibullah Alikhil et de sa famille avait été renforcée, ajoutant que les forces de l’ordre « essayaient de retrouver et d’appréhender les coupables à traduire en justice », a rapporté le journal Dawn. « La sûreté et la sécurité des missions diplomatiques, ainsi que des diplomates et de leurs familles, sont de la plus haute importance. De tels incidents ne seront pas tolérés », a-t-il déclaré.