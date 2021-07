Kenya: un lion, échappé du parc national de Nairobi, sème la panique

Un lion a semé la panique dans un quartier résidentiel de Nairobi, en pleine heure de pointe matinale, après s’être échappé du parc national de la capitale kényane.

Un lion a semé la panique ce mercredi 28 juillet dans un quartier résidentiel de Nairobi, en pleine heure de pointe matinale, après s’être échappé du parc national de la capitale kényane. Le jeune mâle avait été vu par des résidents paniqués dans un fossé à Ongata Rongai, une zone résidentielle du sud de la ville, qui borde le parc. Le Kenyan Wildlife Service (KWS), organe public de gestion de la faune, est intervenu sur place, où une foule s’était rassemblée pour observer l’animal.

« Le lion a pu être touché par une flèche, immobilisé et transféré en sécurité vers les structures vétérinaires pour l’observer et lui mettre un collier avant qu’il ne soit relâché dans le parc », a déclaré KWS dans un communiqué.

« La panique que ce lion a causé était énorme, les enfants sont allés en retard à l’école, de même que les gens à leur travail », a réagi Roselyn Wangare, une étudiante.

Jackson Mwangi, un habitant d’Ongata Rongai, a estimé que KWS devrait améliorer la sécurité autour du parc. « Au final, il s’agit de notre sécurité, le parc n’est pas bien sécurisé et c’est pourquoi les animaux s’échappent », a-t-il relevé.

Le parc est partiellement entouré de clôtures électriques mais pas complètement, ce qui permet la migration traditionnelle d’animaux à la recherche de pâturage. Il n’est qu’à sept kilomètres du centre de Nairobi et ce n’est pas la première fois que des animaux errent dans cette ville de plus de quatre millions d’habitants.

En décembre 2019, un lion avait tué un homme après s’en être échappé, tandis qu’en mars 2016, un animal avait été abattu après s’être glissé hors du parc et avoir attaqué et blessé une personne. En février 2016, deux lions avaient erré pendant une journée dans Kibera, un bidonville densément peuplé situé non loin, avant de retourner dans le parc.