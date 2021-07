Bénin – Secteur de la décentralisation: 8 cadres nommés au sein du comité de réforme

Le Comité de réformes structurelles du secteur de la décentralisation est installé et sera bientôt opérationnel. Par décret N° 2021 -274 DU 02 juin 2021, portant mise en place du Comité de réformes structurelles du

secteur de la décentralisation et du Comité stratégique

d’orientation et de suivi de la réforme, Patrice Talon vient de nommer les 8 cadres qui vont siéger dans le comité.

Au cours du Conseil des ministres en sa session du mercredi 2 Juin 2021, le gouvernement du président Patrice Talon, au regard des faiblesses du système de décentralisation mis en place il y a 20 ans, a décidé d’aller à des réformes structurelles.

Selon le compte-rendu du Conseil des ministres, les contre-performances relevées sont dues à plusieurs facteurs structurels, dont la forte politisation des nominations aux fonctions techniques et administratives des mairies ; ce qui entrave la promotion d’une culture administrative moderne et professionnelle.

De même, les recrutements de personnels ne tiennent pas souvent compte de la compétence ni des besoins réels des mairies. Ainsi, en général, nos communes ne disposent pas de cadres ayant des compétences en adéquation avec les exigences techniques des postes qu’ils occupent.

En outre, malgré les sessions de renforcement de capacités et les contrôles assortis de sanctions, la mauvaise gouvernance persiste et des dysfonctionnements sont notés dans le processus de passation des marchés publics locaux.

Par ailleurs, les communes rencontrent des difficultés dans la mobilisation de ressources propres et connaissent, pour la plupart, des insuffisances dans la planification budgétaire.

Pour toutes ces raisons et en vue de promouvoir véritablement le développement local, il s’avère indispensable de procéder à une réforme structurelle du secteur de la décentralisation.

L’objectif de celle-ci est d’améliorer la gouvernance communale afin de créer une dynamique de valorisation des potentialités, dont recèlent les communes.

A cet effet, cette réforme, selon le compte-rendu du Conseil des ministres du 2 Juin dernier, doit obéir aux principes directeurs ci-après :

renforcer la séparation des fonctions politiques et techniques pour améliorer la reddition de comptes et lutter plus efficacement contre l’impunité ;

mettre en place un dispositif opérationnel de relai des services publics entre les niveaux central, communal et infra-communal ;

améliorer les mécanismes de financement des investissements communaux ;

créer des synergies d’action entre le conseil communal, ses démembrements, les associations de développement et les ONG.

Aussi, en approuvant ces orientations essentielles, le Conseil a-t-il marqué son accord pour la mise en place d’un comité de réforme qui sera appuyé par deux experts nationaux et un expert international.

Poursuivant dans cette dynamique de réforme, le président Patrice Talon a pris un décret N° 2021 -274 DU 02 juin 2021, portant mise en place du Comité de réformes structurelles du secteur de la décentralisation et du Comité stratégique d’orientation et de suivi de la réforme.

Pour l’opérationnalisation de ce comité, huit cadres ont été nommés. Lire dans le décret ci-après la liste des huit cadres nommés par le président de la république.

Liste des 8 cadres nommés au sein du comité de réformes