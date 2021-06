Côte d’Ivoire: Guillaume Soro réagit au retour de Laurent Gbagbo

Le président de Générations et Peuples Solidaires, Guillaume Soro, a salué ce jeudi, la décision de Laurent Gbagbo de retourner en Côte d’Ivoire, après son acquittement par la Cour Pénale Internationale (CPI).

Après 10 ans à l’étranger, l’ex-chef d’Etat ivoirien, Laurent Gbagbo, retourne en Côte d’Ivoire ce jeudi 17 juin 2021. Cet événement à caractère symbolique ne laisse personne indifférent. Même en étant à l’extérieur du pays, Guillaume Soro, a réagi au retour de Laurent Gbagbo. Dans son communiqué, le Président de Générations et Peuples Solidaires a exprimé sa solidarité à Laurent Gbagbo.

« Je salue cette décision importante et marque ma solidarité au Président Laurent Gbagbo au moment où il va fouler sa terre natale, ce 17 juin 2021, après une décennie d’éloignement. Ce retour marque une étape importante dans le processus de réconciliation nationale entre les filles et les fils de la Côte d’Ivoire« , a déclaré Guillaume Soro, qui appelle à la consolidation du processus politique par la libération de tous les prisonniers politiques et militaires encore en détention et le retour dans leur pays de tous les Ivoiriens contraints à l’exil.

Pour l’ancien président de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire, le retour de Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire « doit être l’occasion de tourner définitivement la page de deux décennies de division et de conflits et de s’engager irrémédiablement sur la voie de la renaissance de notre patrie par une réconciliation vraie et sincère entre tous ses habitants ».