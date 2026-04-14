18 supporters condamnés au Maroc : la Fédération sénégalaise dénonce «une parodie de justice»

Le verdict rendu lundi 13 avril au soir à Rabat a plongé le Sénégal dans l’émoi. La cour d’appel a confirmé des peines à l’encontre de 18 supporters sénégalais poursuivis pour des violences survenues lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations, le 18 janvier 2026.

Les condamnations se déclinent ainsi : neuf personnes ont été condamnées à un an de prison, six à six mois d’emprisonnement, et trois autres, déjà détenues depuis plusieurs semaines, devraient pouvoir regagner le Sénégal dans quelques jours après une détention de trois mois.

A Dakar, la réaction de la Fédération sénégalaise de football a été vive et sans équivoque. Par la voix de son secrétaire général, Abdoulaye Saydou Sow, l’institution parle d’un traitement inéquitable et juge la décision judiciaire excessive au regard des faits reprochés.

La Fédération rappelle qu’il y a eu des affrontements entre supporters marocains et sénégalais, et s’étonne que seuls des partisans du Sénégal aient été traduits devant la cour d’appel de Rabat. Pour elle, le dossier reflète un déséquilibre dans la mise en cause des protagonistes alors que le conflit aurait pu rester circonscrit aux abords du stade.

Accusations de partialité et portée symbolique

Abdoulaye Saydou Sow a dénoncé une procédure qu’il estime démesurée et a appelé à une appréciation des sanctions en proportion des faits. Il a également évoqué, avec un ton à la fois religieux et politique, que ces 18 individus sont perçus comme le symbole de tout un peuple : « ils représentent », a-t-il dit, « la quasi-totalité des Sénégalais », et leur situation mobilise selon lui la dignité nationale.

Le secrétaire général a conclu en affirmant que, au-delà des voies judiciaires humaines, les Sénégalais resteront mobilisés pour défendre leur honneur et la fierté du continent africain.