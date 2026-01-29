Zelensky invité en Russie par le Kremlin, Poutine garantit sa sécurité

Youri Ouchakov, principal conseiller du Kremlin pour les affaires étrangères, a déclaré que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy serait « le bienvenu » à Moscou pour des pourparlers directs avec Vladimir Poutine, en précisant que des garanties de sécurité seraient mises en place si une telle rencontre devait avoir lieu. L’annonce intervient alors que Moscou affirme être disposé à recevoir le dirigeant ukrainien, tandis que Kiev exprime des réserves sur le lieu et les conditions d’un éventuel face-à-face.

Selon Ouchakov, Vladimir Poutine a « à plusieurs reprises » clarifié sa position sur une éventuelle entrevue et reste prêt, si Zelenskyy accepte un entretien en personne, à le recevoir sur le sol russe. Le conseiller a ajouté que des assurances destinées à garantir la sécurité du président ukrainien pourraient être fournies en cas de déplacement à Moscou.

Ouchakov a aussi indiqué que la perspective d’une rencontre entre Poutine et Zelenskyy a été évoquée lors d’échanges téléphoniques récents entre le président russe et le président des États-Unis, Donald Trump, et que ce dernier aurait suggéré à la Russie d’envisager une telle entrevue. Ces déclarations interviennent dans un contexte de regain d’activité diplomatique autour d’éventuelles négociations de paix.

Positions officielles et points de friction

Du côté ukrainien, le ministre des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a affirmé que M. Zelenskyy est prêt à rencontrer Poutine en personne pour tenter de régler ce que Kiev présente comme deux questions centrales des négociations : les différends territoriaux et l’avenir du contrôle de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Sybiha a ainsi confirmé la disponibilité de la partie ukrainienne à engager un dialogue direct sur ces sujets.

Pour sa part, Vladimir Poutine avait auparavant posé comme condition que toute réunion avec le président ukrainien se tienne à Moscou, excluant de se rendre à l’étranger pour rencontrer Zelenskyy. Cette position a été formellement présentée par les autorités russes et répétée par le conseiller Youri Ouchakov.

Les responsables ukrainiens ont rejeté l’option d’un déplacement du président ukrainien à Moscou, qualifiant l’idée d’inacceptable. Le sens concret de ce refus porte sur le lieu proposé pour des discussions qui, selon Kiev, doit respecter certaines conditions politiques et symboliques que l’invitation russe ne satisferait pas.

Volodymyr Zelenskyy lui-même a fait part de son scepticisme vis-à-vis de l’invitation à se rendre à Moscou, estimant que, dans les circonstances actuelles, une telle proposition pourrait servir à retarder des négociations substantielles plutôt qu’à les faciliter. Le président ukrainien a exprimé des réserves sur les intentions derrière l’offre russe.

À ce stade, malgré les déclarations croisées des uns et des autres et les mentions de discussions internationales, aucune date, aucun lieu définitif ni cadre concret pour une rencontre bilatérale entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelenskyy n’a été annoncé.