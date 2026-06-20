Zaz annule son concert d’Istanbul après un problème de santé nocturne

Zaz a annulé à la dernière minute la première date de son Summer Tour 2026 prévue le 16 juin à Istanbul, indiquant sur Instagram qu’un problème de santé survenu la nuit précédente l’avait empêchée de se produire ; la chanteuse a exprimé la volonté d’un report et a remercié son public pour sa compréhension.

La prestation devait marquer le coup d’envoi d’une tournée estivale pour l’artiste de 46 ans, qui venait de publier son sixième album. L’annulation, annoncée le 16 juin via une story sur son compte Instagram, est intervenue à la veille du concert et a provoqué la déception de nombreux spectateurs présents à Istanbul.

Dans sa communication, Zaz a détaillé l’ampleur du malaise qui l’a frappée durant la nuit précédant la représentation et qui l’a empêchée de monter sur scène malgré ses préparatifs.

Annonce sur les réseaux et antécédents médicaux

Sur Instagram, l’interprète de « Si jamais j’oublie » a écrit : « Désolée d’annuler… J’avais tout préparé, j’étais si heureuse à l’idée de vous voir. Mais j’ai été malade toute la nuit, sans dormir. J’ai tenté aujourd’hui, mais je ne tiens pas debout », témoignant de son incapacité physique à assurer le concert.

La chanteuse a ajouté : « Je suis si triste. J’espère qu’on pourra reporter ce concert. Merci pour votre compréhension », formule reprise par son équipe pour informer les détenteurs de billets de la situation survenue à la dernière minute.

Il ne s’agit pas du premier incident de santé public pour Zaz ces derniers mois. En octobre 2025, elle avait déjà annulé plusieurs représentations, notamment des dates prévues à Lyon et à Clermont-Ferrand, en raison d’un problème vocal. Dans un message diffusé le 27 octobre 2025, elle avait expliqué être totalement aphone et souffrir d’une forte douleur de gorge.

À l’époque, elle avait déclaré : « Je pensais y arriver et réussir à maintenir… C’était déjà miraculeux de chanter hier soir à Avignon. Mais là je suis totalement aphone avec une sensation de couteaux dans la gorge », et avait indiqué être contrainte de suspendre temporairement ses activités scéniques pour se reposer.

Lors des annulations d’octobre 2025, son équipe avait précisé que les billets des concerts concernés seraient remboursés intégralement. Pour la date d’Istanbul, Zaz et ses représentants ont évoqué la possibilité d’un report, sans calendrier définitif communiqué au moment de l’annonce.

La communication de l’artiste a souligné sa volonté de retrouver son public et de reprendre les représentations dès que son état de santé le permettra, tandis que les modalités pratiques pour les spectateurs (remboursements éventuels, nouvelles dates en cas de report) sont laissées à la discrétion de son équipe et des organisateurs.