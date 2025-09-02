Za-Kpota: Découverte macabre d’une sexagénaire dans une fosse de toilettes abandonnée

Une scène insoutenable a secoué la commune de Za-Kpota ce dimanche 31 août 2025. Le corps sans vie et en état de décomposition avancée d’une femme d’environ soixante ans a été retrouvé dans une fosse de toilettes désaffectées, à proximité du chantier routier Bohicon–Za-Kpota.

Alertés par des riverains incommodés par une odeur nauséabonde, les sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur les lieux. Après plusieurs heures d’opération, ils ont pu extraire la dépouille, sous le regard médusé de la population.

Selon les informations rapportées par le média local Bouge Za-Kpota, la victime serait originaire du village d’Assanlin. Plusieurs témoins affirment l’avoir vue ces derniers jours errer dans différents quartiers, notamment sur l’axe reliant l’église catholique Notre-Dame de la Divine Miséricorde à Tindji. Les habitants supposent qu’elle aurait accidentellement chuté dans la fosse, restée à l’abandon, sans que personne ne s’en aperçoive pendant plusieurs jours.

Le lieu du drame se situe à proximité d’une déviation creusée dans le cadre des travaux de réfection de la route Bohicon–Za-Kpota. Les toilettes incriminées, laissées à l’abandon, n’étaient pas sécurisées, selon plusieurs habitants qui pointent du doigt un manque de vigilance dans l’aménagement du périmètre.