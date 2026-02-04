Youth League : le PSG bat Minsk et se qualifie

Après les éliminations de Marseille et de Monaco la veille, le Paris Saint-Germain U19 reste le seul représentant des clubs de Ligue 1 encore en lice pour les 8es de finale. Les jeunes Parisiens ont validé leur billet ce mercredi après-midi grâce à une prestation maîtrisée au Campus de Poissy face au Dinamo Minsk.

La rencontre a été lancée par une combinaison offensive conclue par le capitaine Thomas Cordier, qui a trouvé le chemin des filets dès la 18e minute après un caviar de Zayon Chtai Telamio. Peu après, Pierre Mounguengue a alourdi la marque en profitant d’une action bien construite pour inscrire le deuxième but (29e), offrant ainsi un avantage conséquent aux siens à la pause.

La seconde période a vu le PSG asseoir sa domination : une faute sur Mounguengue dans la surface a conduit l’arbitre belge Lothar D’Hondt à désigner le point de penalty, transformé par Adam Ayari à l’heure de jeu (60e). Quatre minutes plus tard, Mounguengue a inscrit son deuxième but d’une frappe puissante depuis l’extérieur de la zone, scellant ainsi le score sur un net 4-0 (64e).

Une qualification nette et sans bavure

Ce succès large permet aux U19 parisiens de rejoindre les 8es de finale de la Youth League, où ils représenteront la France en l’absence des autres pensionnaires de Ligue 1. La rencontre a illustré l’efficacité offensive du collectif et la capacité des jeunes joueurs à transformer les temps forts en buts, tout en conservant une solidité défensive face à une équipe biélorusse peu menaçante sur l’ensemble du match.