Youcef Belaïli annonce l’ouverture d’une Académie Juventus en 2026

Youcef Belaïli, l’ailier international algérien, a fait part d’un projet ambitieux visant à installer en Algérie une académie liée à la Juventus, avec un démarrage annoncé pour 2026. Au-delà de ses performances sur le terrain, le joueur affiche une volonté claire de s’investir dans la formation des générations futures.

Invité de l’émission Sahretna Dzairia diffusée sur Samira TV, Belaïli a détaillé son intention de mettre en place une structure moderne destinée à repérer et à accompagner de jeunes espoirs. L’académie devrait proposer un encadrement complet — entraînement, internat et suivi pédagogique — calqué sur les exigences d’un club européen de premier plan comme la Juventus FC.

Issu du centre du MC Oran, le footballeur connaît de l’intérieur les difficultés rencontrées par de nombreux jeunes talents en Algérie. C’est précisément pour remédier à ces lacunes dans la formation locale qu’il souhaite créer un environnement professionnel et structuré, capable de préparer les joueurs aux exigences du haut niveau.

Implantation initiale à Oran, extension prévue vers Alger

Le projet doit voir ses premières réalisations dans sa ville natale, Oran — souvent appelée El-Bahia — avant d’envisager un déploiement à Alger. Si les étapes de mise en œuvre suivent le calendrier annoncé, cette initiative pourrait constituer un nouvel acteur dans le développement du football des jeunes en Algérie.