Youcef Atal (football) : 24 blessures, 145 matchs manqués dans sa carrière

Opéré récemment avec succès, Youcef Atal retourne sous les projecteurs pour autre chose que ses qualités footballistiques : les pépins physiques qui ont ponctué sa carrière. Ces ennuis récurrents ont éclipsé, à plusieurs reprises, le potentiel que l’ancien joueur du Paradou AC laissait entrevoir.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Formé en Algérie, Atal a ensuite évolué en Europe et au Moyen-Orient, passant par le KV Kortrikj, l’OGC Nice, l’Adana Demirspor avant de rejoindre Al Sadd. À un moment donné, son nom a même circulé dans des rumeurs de transferts du côté du PSG ou du FC Barcelone, mais la fréquence de ses blessures a ralenti son envol.

Sur le terrain, il se distinguait par sa vitesse, sa maîtrise technique et son aisance dans les duels sur le flanc droit, qualités qui en faisaient un espoir majeur pour la sélection algérienne. Pourtant, ces atouts n’ont jamais pu être pleinement exploités sur la durée à cause des interruptions à répétition.

La succession d’ennuis physiques

Le constat est lourd : Atal a subi vingt-quatre blessures au cours de sa carrière, qui lui ont fait manquer près de 145 rencontres, que ce soit avec l’OGC Nice ou avec les Fennecs. Les retours précipités, les rechutes et les longues périodes de convalescence ont empêché l’Italo-algérien — devenu international — d’installer une continuité dans ses performances.

La blessure la plus récente remonte au 24 janvier, lors de la rencontre opposant Al Sadd à Shabab Al-Ahli, où il a rompu son tendon d’Achille sans contact avec un adversaire. Avant cela, son parcours avait déjà été jalonné de ruptures et de traumatismes divers.

Les saisons précédentes ont vu défiler des problèmes aux ischio-jambiers — notamment en 2024/2025 —, mais aussi des atteintes au genou, à la cheville, à la cuisse, à l’épaule, des adducteurs touchés, des blessures au visage et même une fracture de la clavicule. Cet enchaînement d’imprévus médicaux a freiné sa progression et complexifié la gestion de sa carrière.