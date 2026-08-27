Népal-Tibet : l’USGS attribue les crues meurtrières à un effondrement glaciaire

L’institut américain, qui avait d’abord listé un événement de magnitude 5,2 près de Kodari, estime désormais que l’énergie enregistrée provenait d’un effondrement de glace et de roche suivi d’une coulée de débris.

L’USGS a attribué, mercredi 26 août, les crues qui ont ravagé des zones frontalières entre le Népal et le Tibet à un effondrement glaciaire suivi d’une coulée de débris, et non à un séisme tectonique. Cette requalification intervient alors que les secours faisaient état, au 27 août, d’au moins 160 morts et de centaines de disparus des deux côtés de la frontière.

Sur sa page d’accueil, l’institut américain avait d’abord listé un événement de magnitude 5,2 situé à 55 kilomètres au nord-ouest de Kodari, au Népal, à 02 h 52 min 10 s UTC le 26 août. Selon Reuters et l’Associated Press, l’USGS a ensuite conclu que l’énergie enregistrée provenait d’un effondrement de glace et de roche ayant déclenché une coulée de débris.

Les bilans restaient évolutifs jeudi 27 août. Reuters faisait état de 162 morts, tandis que l’Associated Press rapportait au moins 160 morts, avec de nombreux disparus encore recherchés. Les crues ont détruit des routes, des ponts, des habitations et des projets hydroélectriques dans les secteurs touchés.

Les autorités népalaises citées par Reuters situent le point de départ de la coulée dans la rivière Lhende, à environ 20 kilomètres au nord-est du poste-frontière de Rasuwagadhi, dans la zone montagneuse touchée par le sinistre.