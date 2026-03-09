Xavi (FC Barcelone) révèle avoir reçu une offre

L’ancien milieu du FC Barcelone, Xavi Hernández, a confirmé avoir été approché par la Fédération royale marocaine de football, selon ses propres déclarations. L’information met fin aux spéculations qui circulaient depuis plusieurs jours autour d’un possible rapprochement entre la légende catalane et les Lions de l’Atlas.

Des rumeurs avaient effectivement lié Xavi au poste de sélectionneur national. Peu après ces bruits de couloir, le nom d’Andrés Iniesta a été officialisé pour occuper la fonction de directeur technique au sein du staff marocain, une nomination qui a relancé le débat sur l’ambition sportive du pays.

Interrogé sur ce sujet, Xavi a expliqué que le travail avec une équipe nationale correspond davantage à son organisation personnelle. Il a notamment évoqué des raisons familiales et la perspective de préparer des compétitions ponctuelles — comme une Coupe du monde ou une CAN — avec des fenêtres de préparation plus larges et une pression différente de celle subie au quotidien en club.

Un profil plus adapté au rythme international

Selon lui, le calendrier et les exigences des sélections permettent un meilleur équilibre entre vie privée et responsabilités professionnelles. Xavi a insisté sur le fait qu’un cycle tournoiier offre du temps pour construire un projet sans l’usure permanente des obligations hebdomadaires que requiert la gestion d’un club.

Ses propos ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux et repris par plusieurs médias et comptes spécialisés, relançant les spéculations sur l’intérêt concret du Maroc et sur l’éventuelle composition d’un encadrement mêlant figures emblématiques du football espagnol et ambitions internationales du pays.