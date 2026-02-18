Vladimir Petkovic en négociations pour prolonger son contrat avec l’Algérie

La Fédération algérienne de football affiche sa volonté de prolonger l’aventure avec Vladimir Petkovic au-delà du Mondial 2026. Les dirigeants veulent sécuriser la continuité du projet technique en confiant au technicien suisse un contrat prolongé pour piloter les Fennecs après la compétition mondiale.

Selon les informations relayées par le quotidien sportif Compétition, le président de la FAF, Walid Sadi, aurait récemment formulé une proposition de renouvellement de contrat à l’entraîneur de 62 ans. Plutôt que d’accepter immédiatement, Petkovic aurait prié pour un délai de réflexion avant de donner sa réponse, laissant planer l’incertitude sur son avenir immédiat.

Arrivé à la tête de la sélection en février 2024 pour succéder à Djamel Belmadi, Petkovic a rapidement redressé la trajectoire de l’équipe nationale. Sous sa direction, l’Algérie a décroché son billet pour la Coupe du monde 2026 et a atteint les quarts de finale de la CAN 2025, un net rebond après deux éliminations dès la phase de groupes lors des éditions précédentes.

Des motifs sportifs à l’origine de l’offre

La FAF justifie sa démarche par les résultats positifs et la stabilité retrouvée du groupe. La manière dont Petkovic a remis l’équipe sur de bons rails, tant sur le plan tactique que dans la gestion humaine du vestiaire, est citée comme la principale raison qui a poussé la fédération à envisager une prolongation de son mandat.

Pour l’heure, tout dépendra de la décision du sélectionneur, qui pèse les éléments avant de trancher. La fédération attend une réponse qui déterminera si Petkovic poursuivra sa mission à la tête des Fennecs après le rendez-vous mondial de 2026.