Vietnam: To Lam reconduit à l’unanimité à la tête du Parti communiste

Le Parti communiste vietnamien a annoncé, vendredi 23 janvier, la reconduction «à l’unanimité» de To Lam, 68 ans, au poste de secrétaire général, prolongeant ainsi son mandat pour une période de cinq ans, indique un communiqué publié sur le site internet du parti et relayé par l’AFP.

Le texte officiel précise que le comité central «a élu à l’unanimité le camarade To Lam pour continuer à occuper le poste de secrétaire général», confirmant formellement sa réélection par l’instance dirigeante du parti. L’annonce a été rendue publique via le canal de communication habituel du parti.

Cette décision prolonge la direction de To Lam à la tête du Parti communiste vietnamien, principal organe politique du pays d’Asie du Sud-Est, pour un nouveau cycle de cinq ans conformément aux pratiques internes du parti.

Un rôle central dans l’appareil d’État

Le poste de secrétaire général du Parti communiste vietnamien constitue la principale responsabilité politique du pays. À ce titre, son titulaire dirige la ligne politique du parti, coordonne les décisions des instances dirigeantes et occupe une position centrale dans l’organisation du pouvoir au Vietnam.

Le secrétaire général préside les grandes orientations stratégiques et participe aux décisions qui lient le parti aux institutions d’État. Il intervient également dans la définition des priorités économiques, sociales et diplomatiques, au travers des organes collégiaux que sont le comité central et le Politburo.

Le processus d’élection et le rôle du comité central

L’élection du secrétaire général est formalisée par le comité central, organe composé de cadres et de dirigeants élus lors du congrès national du parti. C’est ce comité qui a procédé au vote et annoncé le résultat sur la plateforme officielle du parti.

La mention de l’unanimité dans le communiqué souligne la nature collective et solennelle de la procédure interne. Le comité central, qui se réunit à intervalles réguliers pour examiner l’application des décisions du congrès et définir les orientations, détient la prérogative d’élire le secrétaire général parmi ses membres.

La publication de la décision sur le site officiel du Parti communiste vietnamien constitue la voie d’information institutionnelle utilisée pour porter à la connaissance des cadres, des institutions et du public les décisions majeures concernant la direction du pays.

Les médias internationaux, dont l’Agence France-Presse, ont relayé l’information en se référant au communiqué publié par le parti, assurant la diffusion de l’annonce au-delà des frontières nationales.