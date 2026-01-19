Vietnam : lancement du congrès quinquennal du Parti communiste

Le congrès quinquennal du Parti communiste vietnamien s’est ouvert ce lundi à Hanoï pour une session qui doit durer jusqu’à dimanche. Réunion politique la plus importante du pays, ce rassemblement vise à fixer les grandes lignes de la politique nationale pour les cinq prochaines années et à renouveler les instances dirigeantes du parti unique. Plus de 1 500 délégués, au nom des quelque 5 millions d’adhérents du parti, prennent part aux travaux.

Un scrutin à enjeux pour la consolidation du pouvoir

Le secrétaire général actuel, To Lam, âgé de 68 ans et en poste depuis seulement 17 mois, entend sortir renforcé de ce congrès. Selon des sources internes au parti, il devrait conserver son poste de secrétaire général à l’issue des délibérations. Au-delà de la tête du parti, M. To Lam viserait également la présidence de la République, cherchant ainsi à cumuler les plus hautes fonctions de l’État, à l’image de ce qui a été observé en Chine sous la direction de Xi Jinping.

Depuis son accession à la direction du Parti, To Lam a engagé une campagne affichée contre la corruption, menée en priorité au sein des cercles administratifs et économiques, et a promu une politique de simplification bureaucratique. Le nouveau leadership a également mis l’accent sur l’accélération des investissements dans les infrastructures, considérés comme un levier central de croissance et de modernisation économique.

Les enjeux institutionnels et les répercussions internationales

Le congrès a pour mission de renouveler les organes centraux du Parti : Central Committee, Politburo et autres instances de direction qui orienteront la politique intérieure et extérieure du pays. Dans le système politique vietnamien, le Parti communiste conserve la prééminence sur les institutions de l’État, et le choix de ses dirigeants conditionne la trajectoire politique, économique et diplomatique de la nation pour les années à venir.

Sur le plan international, l’issue du congrès est également suivie de près au-delà de l’Asie. Le Vietnam, engagé dans une dynamique d’ouverture économique et d’attraction des investissements étrangers, entretient des relations commerciales et de coopération croissantes avec de nombreux pays, y compris en Afrique. Les orientations adoptées à Hanoï peuvent influer sur les partenariats sud-sud, sur la participation vietnamienne aux projets d’infrastructures à l’étranger, ainsi que sur les programmes d’échanges économiques et techniques menés avec des États africains.

Les délibérations de la semaine détermineront non seulement la composition des plus hautes autorités vietnamiennes, mais aussi les priorités politiques et économiques pour la prochaine période quinquennale. Les délégués, représentants d’un parti unique structuré et d’une société en mutation, disposent désormais de plusieurs jours pour débattre et formaliser les choix stratégiques qui orienteront la gouvernance du Vietnam.