Comores : le Syndicat national des journalistes renouvelle son bureau sur fond de tensions autour de la liberté de la presse

Le Syndicat national des journalistes comoriens (SNJC) a procédé, mercredi 22 avril, au renouvellement de son comité exécutif lors d’une assemblée générale organisée au siège du quotidien Al-Watwan, à Moroni. La nouvelle équipe dirigera le syndicat pour un mandat de deux ans, dans un contexte marqué par des questions pressantes autour de la liberté d’informer et des conditions d’exercice du métier.

Le bureau sortant a rappelé plusieurs avancées obtenues au cours de son mandat, à commencer par la préservation du dispositif protégeant les sources des journalistes, menacé lors de la révision du Code de l’information l’an dernier. Les représentants du SNJC ont insisté sur la mobilisation qui a permis d’empêcher toute remise en cause de ce principe fondamental.

Parmi les autres acquis évoqués figuraient le maintien d’une mutuelle de santé dédiée aux professionnels des médias, l’intervention en faveur de confrères arrêtés qui ont pu recouvrer la liberté, ainsi que l’obtention d’une place pour les journalistes au sein du Conseil national de la presse et de l’audiovisuel (CNPA), instance à laquelle ils n’étaient pas représentés auparavant.

La présidence a été confiée à Chamsoudine Saïd Mhadji, qui succède à Ahmed Bacar. Le nouveau responsable a appelé ses collègues à resserrer les liens de solidarité entre médias et à élever le niveau de professionnalisme, tout en rappelant la nécessité d’un dialogue soutenu avec les autorités de régulation.

Priorités immédiates et chantiers à ouvrir

Parmi les dossiers que la direction nouvellement installée entend porter figure la régularisation des organes de presse : Chamsoudine Saïd Mhadji a indiqué vouloir travailler avec le CNPA afin que la majorité des médias présents aux Comores puissent être formellement enregistrés et ainsi mieux encadrés.

La question du financement de la presse privée est également au cœur des préoccupations. L’équipe a annoncé son intention de rencontrer le gouvernement et les parlementaires pour exiger la mise en place du fonds prévu par le Code de l’information, en visant une inscription au budget via la loi de finances à compter de 2027.

Le SNJC hérite ainsi d’un programme chargé, qui mêle application effective du nouveau cadre légal, renforcement institutionnel de la profession et amélioration des conditions de travail pour des journalistes confrontés à des fragilités économiques et à des tensions politiques persistantes.