Vanessa Paradis se confie sur son désir d’une forte poitrine à l’adolescence

Vanessa Paradis, révélée à 14 ans et propulsée sur le devant de la scène par le tube de 1987 « Joe le taxi », revient sur des pans déterminants de sa jeunesse artistique, de sa collaboration avec Serge Gainsbourg à son besoin précoce de se sentir femme. Dans plusieurs entretiens, la chanteuse détaille la construction de sa carrière, la place occupée par son compagnon de studio et ses modèles d’émancipation, offrant un regard intime sur des épisodes qui ont façonné son identité publique.

Découverte très jeune, Vanessa Paradis a rapidement rencontré un succès qui a transformé sa trajectoire artistique. Après l’accueil massif réservé à « Joe le taxi », elle confirme son statut avec l’album M&J puis s’ouvre à des collaborations majeures. Parmi elles, le travail avec Serge Gainsbourg s’impose comme un moment-clé : le compositeur, déjà présenté comme légendaire, a consacré une attention exclusive au projet de la jeune chanteuse, au point d’écarter d’autres artistes prestigieux, selon les récits rapportés.

Sur le plateau de C à vous, Vanessa Paradis a raconté la genèse de ce partenariat musical, précisant que le disque était déjà envisagé avant même l’entrée en studio. Elle a décrit Gainsbourg comme une présence à la fois professionnelle et protectrice, se disant, dans ses propres mots, très chanceuse d’avoir partagé ces mois auprès de lui : “il était très paternel, très doux, très élégant, tellement élégant !”

La chanteuse en toute franchise sur Serge Gainsbourg

En revenant sur cette collaboration, Vanessa Paradis souligne le caractère exceptionnel de l’investissement de Serge Gainsbourg dans son projet. Elle relate comment le compositeur s’est entièrement consacré à l’écriture et à la production, plaçant cette parenthèse créative au cœur de ses premiers pas d’artiste adulte. Ces témoignages confirment l’importance de ce compagnonnage artistique dans la mémoire de la chanteuse et dans l’histoire de son répertoire.

Parallèlement à ses confidences sur le travail en studio, Vanessa Paradis a livré des éléments très personnels sur son rapport à l’âge et au genre, notamment lors d’un entretien accordé à France Inter en 2023. Elle y a évoqué un sentiment d’incomplétude en contradiction avec l’image que le public attendait d’elle : face à des attentes de jeunesse éternelle, elle ressentait au contraire un besoin pressant de grandir.

La chanteuse a détaillé ce désir de devenir adulte le plus tôt possible : “À 14 ans, moi j’avais terriblement envie d’être une femme.” Elle a raconté se surmaquiller, s’habiller très moulante et utiliser des balconnets pour simuler une poitrine plus développée, afin de se sentir femme avant l’heure. Ces confidences éclairent la tension entre une carrière lancée à l’adolescence et une quête d’identité personnelle.

Enfin, Vanessa Paradis a évoqué les influences qui l’ont aidée à se construire scéniquement et corporellement, citant notamment Marilyn Monroe comme une figure d’apprentissage. Elle explique l’impact des images découvertes dans l’enfance et la façon dont l’icône l’a guidée dans ses gestes sur scène, son rapport à la féminité et sa manière d’assumer sa présence publique : “Elle m’a beaucoup appris, dans la manière de se mouvoir, de se présenter sur scène, de danser, d’assumer sa féminité.”