Valérie Bonneton et sa maison du bonheur normande

Le 11 mars 2026, Valérie Bonneton tient le rôle principal de la nouvelle série télévisée L’affaire Laura Stern, où elle interprète une pharmacienne et mère de famille qui crée une association pour venir en aide aux femmes victimes de violences.

La fiction, portée notamment par Pauline Parigot, Pascal Rénéric, Yannick Renier et Samir Guesmi, met en scène des thématiques de violences conjugales et leurs conséquences. L’actrice, âgée de 55 ans, a déclaré avoir été profondément marquée par l’histoire racontée dans la série.

Invitée de l’émission Quelle époque !, Valérie Bonneton a reconnu avoir hésité avant d’accepter le rôle : « Le sujet est extrêmement fort, mais difficile à traiter », a-t-elle confié, en pointant la banalisation persistante des violences faites aux femmes. Dans la fiction, lorsque l’une des membres de l’association est assassinée sous les yeux de son personnage, Laura bascule selon le scénario dans une spirale de colère et de révolte.

Une maison normande, refuge et ancrage personnel

Hors tournage, l’actrice trouve son équilibre dans une demeure qu’elle surnomme sa « maison du bonheur ». Située dans le Calvados, non loin de Pont‑l’Évêque, cette maison normande est pour elle un lieu de ressourcement entre campagne et littoral.

Valérie Bonneton a expliqué qu’elle prend la route « dès que mon agenda le permet » pour rejoindre ce refuge, où elle privilégie promenades, silence et nature. La maison est également liée à sa vie sentimentale : elle partage depuis plusieurs années la vie d’un homme prénommé Édouard, un amour de jeunesse retrouvé près de trente ans après leur première rencontre. « Quand je l’ai vu… je me suis dit ouf ! C’était plus la flamme, c’était le feu », racontait-elle en évoquant leurs retrouvailles.

Au fil des années, ce lieu est devenu un espace de vie centré sur les plaisirs simples : réveils au chant des oiseaux, balades en bord de mer et repas partagés. La comédienne a confié aimer particulièrement la cuisine familiale, héritée de recettes familiales transmises par sa mère.

Parmi ses plats favoris figurent un poulet fermier farci accompagné d’une purée à l’ail, qu’elle prépare volontiers au printemps, et des desserts plus travaillés, comme une pavlova aux fruits rouges et aux fleurs comestibles. Ces moments gourmands, dit-elle, contrastent avec l’intensité de ses engagements professionnels.

Sur le plan privé, Valérie Bonneton a partagé pendant plus de dix ans la vie de l’acteur François Cluzet et a été la belle‑mère de Paul, le fils qu’il avait eu avec Marie Trintignant, victime d’un féminicide en 2003. Cette histoire personnelle porte encore une empreinte dans sa mémoire, ont rappelé différents entretiens.

Longtemps installée à Paris, elle a vécu dans le 5e arrondissement, entre le Val‑de‑Grâce et le Jardin du Luxembourg, décrivant son immeuble comme un lieu « aux allures d’île préservée », avec une cour arborée et une atmosphère quasi villageoise. Aujourd’hui, entre les exigences des tournages et sa vie personnelle, elle alterne ses séjours entre la capitale et sa maison normande.