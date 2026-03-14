Valérie Bénaïm : son livre Ils ont disparu éclipsé par des accusations de racisme

Valérie Bénaïm se retrouve au centre d’une polémique après des propos tenus lors de la promotion de son livre Ils ont disparu… (Fayard, février 2026). Invitées sur plusieurs plateaux la semaine dernière, ses déclarations sur la manière dont sont traitées les disparitions d’enfants racisés ont suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux et dans certains médias.

La chroniqueuse, qui était l’invitée du Crayon le vendredi 13 mars 2026 au lendemain de son passage sur le plateau du Buzz TV, a abordé la question des disparitions de mineurs non blancs et la manière dont elles sont signalées et suivies par les forces de l’ordre et les médias.

Ses interventions, notamment sur la capacité des familles à « qualifier » une disparition au premier signalement, ont été au coeur des critiques. Plusieurs internautes et créateurs de contenu ont jugé ses remarques stigmatisantes et les ont qualifiées de racistes.

Les propos en cause et les réactions sur les réseaux

Sur le plateau, Valérie Bénaïm a déclaré que la différence d’attention accordée aux disparitions selon l’origine des personnes concernées était, à ses yeux, « une question sociétale » liée aux ressources et aux capacités d’expression des familles. Elle a expliqué: « La question n’est pas tant enfants racisés ou pas, la question est sociétale. Est-ce que vous êtes capables, en tant que parents, parce que vous avez les ressources intellectuelles, parce que vous avez la possibilité de bien vous exprimer, etc. de venir qualifier la disparition inquiétante au premier moment. »

La journaliste a ajouté qu’en cas de difficulté à se faire entendre par un commissariat ou une gendarmerie, il convenait de « s’accompagner d’une association qui, elle, saura qualifier cette disparition inquiétante ». Ces formulations ont été interprétées comme une généralisation visant des familles noires ou issues de l’immigration.

Sur Twitter, le compte @blackcurvystyle a relayé un extrait des déclarations en les commentant avec ironie, tandis que sur TikTok la créatrice ladygotmar a dénoncé le discours comme « raciste », estimant que l’argument minimise ou nie l’existence du phénomène dit de « Missing White Woman Syndrome » — notion selon laquelle les personnes non-blanches disparues recevraient moins de couverture médiatique que les personnes blanches.

Certains internautes ont estimé que les propos pouvaient résulter d’un malentendu ou d’une erreur de formulation et ont évoqué la possibilité d’une diffusion tronquée par un algorithme ou une intelligence artificielle, mais d’autres ont vivement contesté cette lecture et réclamé des explications publiques de la chroniqueuse.

Valérie Bénaïm poursuit la promotion de son ouvrage et ses interventions continuent d’alimenter les échanges sur les plateaux et les réseaux sociaux, avec des partages d’extraits vidéo et des réactions d’internautes mettant en avant soit l’offense ressentie, soit la nécessité de contextualiser ses propos.