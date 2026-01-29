Valérie Benaïm critique Adriana Karembeu et Marc Lavoine

Adriana Karembeu et Marc Lavoine continuent de faire réagir après une séquence filmée lors de la Fashion Week où le chanteur a été submergé par l’émotion en regardant sa compagne défiler. La scène, largement relayée sur les réseaux sociaux et publiée par Gala, a été commentée mercredi 28 janvier 2026 sur le plateau de TBT9, où la chroniqueuse Valérie Benaïm a vivement critiqué les démonstrations publiques d’affection du couple.

Le mannequin et le chanteur avaient officialisé leur relation le 18 septembre 2024 au Concerto pour la Paix organisé par Omar Harfouch au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Depuis cette date, leurs apparitions publiques, régulièrement empreintes de gestes affectueux et d’émotion, ont suscité autant d’admiration que de débats dans les médias et sur les réseaux.

La séquence à l’origine du nouvel échange montre Adriana Karembeu lors du défilé printemps-été 2026 Haute Couture de Stéphane Rolland au Cirque d’Hiver, avec Marc Lavoine assis au premier rang, manifestement ému au point de verser des larmes. La vidéo a alimenté les commentaires et a été reprise dans plusieurs médias people, provoquant la réaction des chroniqueurs de l’émission TBT9.

Sur le plateau de TBT9, des échanges vifs autour des démonstrations d’affection

C’est sur ce plateau que Valérie Benaïm a exprimé son exaspération. Interrogée par Cyril Hanouna sur l’attitude très émotive de Marc Lavoine, elle a commenté avec ironie la fréquence des démonstrations : « À chaque fois qu’on les voit, lui est en larmes. À chaque fois qu’on les voit, ils sont en train de s’embrasser à pleine bouche. Et à chaque fois qu’on les voit, ils se tiennent la main comme s’ils avaient 12 ans. » Elle a ajouté : « On peut se retenir un peu, ça va. On n’est pas en pâmoison dès qu’il voit l’autre. »

Christine Bravo, autre voix du plateau, a répondu sur un ton différent en relativisant le comportement des amoureux : « Ils ne sont pas en train de niquer non plus. Vous verrez quand vous serez vieux, vous serez bien contents« , estimant que ces marques d’affection restent anodines. Le débat a ensuite repris avec Cyril Hanouna et d’autres chroniqueurs.

Valérie Benaïm a poursuivi en expliquant son malaise personnel face à ces scènes publiques : « On est vieux, je suis vieille. Je ne demande pas à mon partenaire d’être comme ça quand je rentre à la maison, quand je suis dans la rue« , a-t-elle déclaré, évoquant une préférence pour une relation moins démonstrative au quotidien et racontant, sur le ton de la boutade, comment elle aurait réagi en début de relation.

Cyril Hanouna a relayé ces remarques en s’amusant du ton adopté par la chroniqueuse : « Par contre, quand Benaïm dit ça à ton mec, je vais être là. Benaïm, elle s’est transformée en Renaud. ‘Casse-toi de là !’ » Shana Loustau, sollicitée ensuite, a confirmé partager une gêne similaire face aux couples qui s’affichent constamment : « Ils se prennent dans les bras comme s’ils ne s’étaient pas vus depuis six mois« , a-t-elle affirmé.

La vidéo du défilé et les réactions sur TBT9 illustrent la manière dont les manifestations publiques d’affection entre personnalités peuvent polariser l’opinion ; Valérie Benaïm a toutefois reconnu qu’elle trouvait le duo « très beau ».