USA: en instance de divorce avec Offset, Cardi B confirme sa grossesse avec Stefon Diggs

Célébrité
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Cardi B et Offset
Cardi B et Offset@US Weekly
. .

La chanteuse américaine Cardi B a confirmé sa grossesse avec son petit ami et footballeur professionnel, Stefon Diggs, alors qu’elle est en pleine procédure de divorce avec son mari Offset.

La rappeuse américaine Cardi B a révélé attendre un enfant de son compagnon, le joueur de football américain Stefon Diggs. L’annonce a été faite mercredi lors d’un entretien avec la journaliste Gayle King.

« J’attends un bébé avec mon petit ami, Stefon Diggs. Je suis ravie », a-t-elle confié, avant d’ajouter : « Je me sens en sécurité, confiante. Ça me donne l’impression de pouvoir conquérir le monde. »

Cette nouvelle intervient alors que la chanteuse est en pleine procédure de divorce avec son mari Offset. En août 2024, Cardi B avait en effet déposé une demande de séparation, évoquant des « différences irréconciliables ».

Depuis, le rappeur d’Atlanta a contre-attaqué devant la justice : en février 2025, il a sollicité la garde conjointe de leurs trois enfants, souhaitant que le domicile de Cardi B devienne la résidence principale. Quelques mois plus tard, en mai 2025, il a même réclamé une pension alimentaire dans le cadre du règlement du divorce.


