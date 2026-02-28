Une femme accusée d’avoir vendu le fils de sa belle-sœur expulsée du village d’Umekpu

Une femme a été exclue du village d’Umekpu, situé à Ogbaku dans la localité de Mbaitoli, État d’Imo, après des accusations selon lesquelles elle aurait cédé le fils de la femme de son frère pour la somme de 800 000 nairas.

Une femme bannie de sa communauté après avoir été accusée d'avoir vendu le fils de sa belle-sœur
Les responsables du village, alertés de l’affaire, ont pris la décision de la déclarer indésirable au sein de la communauté. Jeudi, une vidéo montrant la femme accompagnée hors du village par une foule qui entonnait des chants moqueurs et injurieux a été diffusée en ligne.

Dans l’enregistrement, un membre des autorités locales expose la motivation de l’expulsion et indique que la sanction concerne le village d’Umekpu à Ogbaku, dans la zone de gouvernement local de Mbaitoli, précisant que la mise en vente porterait sur l’enfant de la belle-sœur pour 800 000 nairas.

