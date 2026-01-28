Un fils des Beckham accuse ses parents de vouloir ruiner son mariage

Brooklyn Beckham, 26 ans, a publiquement accusé ses parents, David et Victoria Beckham, d’avoir tenté de « ruiner » son mariage avec l’actrice américaine Nicola Peltz, dans un message posté sur Instagram le 19 janvier et relayé auprès de ses plus de 16 millions d’abonnés. Le fils aîné du couple star affirme qu’il refuse désormais toute réconciliation familiale et détaille plusieurs épisodes qu’il qualifie d’humiliants et de concertés pour saper sa relation, épousée en 2022.

Dans une story largement citée, Brooklyn assure avoir « gardé le silence pendant des années » avant de rompre cet état de fait. Il écrit notamment : « Mes parents ont essayé sans relâche de ruiner ma relation depuis avant mon mariage, et cela n’a pas cessé ». Il se présente comme mannequin et photographe et explique vouloir pour la première fois « se défendre » contre ce qu’il décrit comme une volonté de contrôle du récit familial.

Parmi les griefs avancés figurent des comportements survenus avant et pendant le mariage. Brooklyn évoque l’annulation, selon lui, « à la dernière minute » par Victoria Beckham de la confection d’une robe prévue pour Nicola, la contraignant à trouver une tenue de secours. Il dénonce aussi ce qu’il décrit comme « l’humiliation de sa vie » lors de la première danse : selon son récit, la chorégraphie planifiée depuis des semaines a été perturbée par l’intervention d’un invité sur scène, Marc Anthony, et par l’attitude de sa mère, qui, selon lui, est intervenue pour danser à sa place devant les quelque 500 convives.

Accusations publiques et enjeux d’image

Brooklyn reproche aussi à ses parents des « manquements de respect » répétés envers Nicola, tant en privé qu’en public, et rapporte que son épouse n’aurait pas été invitée à la fête organisée pour les 50 ans de son père, « en mai dernier ». Il accuse la famille de privilégier « la promotion publique et les parrainages » au détriment des relations personnelles, estimant que la « marque Beckham » l’emporte sur les liens familiaux.

Le message a été diffusé via la plateforme où Brooklyn indique compter plus de 16 millions d’abonnés, ce qui confère une large audience à ses accusations. Il affirme par ailleurs que ses parents ont longtemps « contrôlé le discours médiatique sur notre famille », citant comme méthodes des publications sur les réseaux sociaux, des événements familiaux planifiés et des relations qualifiées d’« inauthentiques ».

Les éléments cités par Brooklyn incluent des détails factuels sur des incidents précis — l’annulation d’une robe, l’intervention lors de la première danse devant 500 invités, l’absence d’invitation à un anniversaire — ainsi que des appréciations sur les priorités perçues de sa famille. Son propos se termine par une accusation synthétique : « Ma famille accorde plus d’importance à la promotion publique et aux parrainages qu’à toute autre chose. La marque Beckham passe avant tout ».