Ukraine : le Kremlin annonce une réunion trilatérale vendredi aux Émirats

Le Kremlin a annoncé, vendredi 23 janvier, la tenue immédiate d’une réunion trilatérale à Abou-Dhabi entre représentants russes, ukrainiens et américains. Cette initiative intervient au lendemain d’une rencontre à Moscou jugée « utile » entre le président russe Vladimir Poutine et l’émissaire américain Steve Witkoff, a indiqué le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov.

Selon M. Ouchakov, « il a été convenu que déjà aujourd’hui, la première réunion d’un groupe de travail trilatéral chargé des questions de sécurité aura lieu à Abou-Dhabi ». Il a précisé que la délégation russe, conduite par le général Igor Kostioukov, haut responsable de l’état-major, se rendrait « dans les prochaines heures » aux Émirats arabes unis.

Le Kremlin a présenté la rencontre de Moscou entre M. Poutine et M. Witkoff comme une étape préparatoire ouvrant la voie à ce premier échange tripartite sur des thèmes sécuritaires, sans détailler l’ordre du jour complet ni les modalités pratiques de la réunion à Abou-Dhabi.

Détails officiels sur la composition et le calendrier

Les autorités russes ont indiqué que la délégation de Moscou serait menée par le général Igor Kostioukov, identifié comme un haut responsable de l’état-major. Du côté américain, la présence de Steve Witkoff, envoyé spécial ou émissaire, a été confirmée par la réunion précédente à Moscou; la représentation ukrainienne n’a pas été détaillée par le Kremlin dans son communiqué initial.

Le Kremlin a insisté sur la rapidité de l’organisation, précisant que la réunion se déroulerait « déjà aujourd’hui » à Abou-Dhabi. Aucun calendrier horaire public n’a été divulgué et les modalités logistiques — lieu exact, durée, format des échanges (sessions plénières ou groupes de travail) — n’ont pas été rendues publiques dans l’immédiat.

Contexte et objectifs déclarés

Les autorités russes ont présenté ce groupe de travail comme axé sur « des questions de sécurité », sans énumérer précisément les sujets. Dans des rencontres de ce type, les thèmes abordés peuvent porter sur des mécanismes de réduction des risques, des arrangements pour la sécurité des populations civiles, ou des mesures de prévention d’escalade, mais le Kremlin n’a fourni aucun détail officiel sur l’ordre du jour spécifique à cette session.

Le choix d’Abou-Dhabi comme lieu de réunion reflète, selon les communiqués, la volonté d’utiliser un terrain neutre et international pour faciliter un dialogue entre les parties. Les Émirats arabes unis ont déjà servi par le passé de plateforme pour des rencontres diplomatiques impliquant acteurs régionaux et internationaux.

Le Kremlin a souligné le caractère « utile à tous points de vue » de la rencontre entre Vladimir Poutine et Steve Witkoff à Moscou, formulation reprise par M. Ouchakov pour justifier la tenue rapide d’une session trilatérale. Les observateurs attendent désormais des précisions sur la participation ukrainienne, le contenu exact des discussions et les éventuelles décisions prises lors de la réunion d’Abou-Dhabi.