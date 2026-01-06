Accueil En Brève Turquie : Ankara demande à tous les groupes armés kurdes, y compris en Syrie, de déposer les armes

Turquie : Ankara demande à tous les groupes armés kurdes, y compris en Syrie, de déposer les armes

Le ministre turc de la Défense a affirmé mardi, lors d’une cérémonie à Ankara, que tous les groupes armés kurdes, y compris en Syrie, doivent déposer les armes. Il a indiqué que le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et l’ensemble de ses groupes affiliés doivent cesser immédiatement toute activité qualifiée de terroriste et remettre leurs armes sans condition. La Turquie n’autorisera selon lui l’implantation d’aucune organisation terroriste dans la région, citant notamment le PKK, le PYD, les YPG et les FDS.