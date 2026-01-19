Trump menace de surtaxes — Starmer: taxer les alliés est une «erreur totale»

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a averti lundi que l’ouverture d’une guerre commerciale, évoquée comme moyen de pression par l’administration américaine pour obtenir le territoire du Groenland, ne serait «dans l’intérêt de personne». Lors d’une conférence de presse, M. Starmer a souligné que les relations entre alliés reposent sur «le respect et le partenariat, pas sur la pression».

Les mises en garde de Keir Starmer contre une guerre commerciale

Insistant sur la nécessité de préserver les valeurs communes entre le Royaume-Uni et ses partenaires, le chef du gouvernement britannique a condamné l’idée d’imposer des droits de douane à des pays alliés. «C’est pour cela que je dis qu’utiliser les droits de douane contre des alliés est une erreur totale», a-t-il déclaré devant les journalistes, avant d’ajouter que maintenir une coopération étroite avec les États-Unis reste dans l’intérêt national du Royaume-Uni, tout en rappelant la nécessité de défendre des principes et des engagements partagés.

Contexte diplomatique : Groenland et tensions commerciales

Les propos de Keir Starmer interviennent dans un contexte diplomatique tendu autour du Groenland, territoire autonome danois situé dans l’océan Atlantique Nord et riche en ressources stratégiques. L’idée d’une transaction territoriale ou d’une intensification des pressions diplomatiques pour obtenir un avantage géopolitique a suscité des réactions internationales. Dans ce cadre, la menace d’un recours aux droits de douane comme levier de négociation a été pointée du doigt par plusieurs responsables.

Le Royaume-Uni, membre de l’OTAN et partenaire historique des États-Unis et des pays européens, a rappelé l’importance de conserver des relations stables et prévisibles avec ses alliés. Selon Keir Starmer, employer des mesures protectionnistes à l’encontre d’États alliés risque d’ébranler des mécanismes de coopération qui structurent la sécurité et l’économie internationales.

Conséquences potentielles pour l’Europe et pour l’Afrique

Une guerre commerciale entre puissances aurait des retombées au-delà de l’espace transatlantique. Pour l’Europe, des droits de douane ciblés pourraient affecter des secteurs industriels intégrés au sein de chaînes d’approvisionnement internationales, accroissant les coûts et perturbant les échanges. Les institutions européennes et les gouvernements nationaux surveillent de près ces signes de montée des tensions commerciales.

À l’échelle africaine, les experts et responsables économiques craignent des effets indirects : hausse des prix des matières premières, perturbation des exportations vers des marchés clés et instabilité des investissements étrangers. Plusieurs économies africaines, fortement liées aux marchés européen et américain, pourraient voir leur croissance ralentie si des mesures protectionnistes s’installent durablement.

Keir Starmer a conclu en demandant la préservation des mécanismes multilatéraux et la défense des valeurs qui fondent les alliances internationales. Sa prise de position appelle à privilégier le dialogue et la coopération face à la tentation d’un usage des droits de douane comme outil de pression diplomatique.