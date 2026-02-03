Transfert : Tochukwu Nnadi rejoint l’Olympique de Marseille

Le 2 février 2026, l’Olympique de Marseille a annoncé l’arrivée du milieu nigérian Tochukwu Nnadi. Âgé de 22 ans, il quitte le SV Zulte Waregem pour rejoindre le club phocéen contre un transfert évalué autour de six millions d’euros. Cette opération renforce l’effectif marseillais au cœur du jeu.

Formé au Campos FC, Nnadi a ensuite poursuivi sa progression à la Madenat Alamal Football Academy de Dubaï, étape déterminante avant de basculer dans le football professionnel. En août 2021, il a signé son premier contrat avec le Botev Plovdiv en Bulgarie, où il a entamé sa carrière senior.

Recruté par le SV Zulte Waregem en janvier 2024, le milieu a montré une constance de performances en Belgique qui lui a valu l’attention des sélectionneurs. Auteur de sa première apparition en sélection, il a été retenu pour la CAN 2025 au Maroc et a contribué à la campagne qui s’est soldée par une médaille de bronze pour le Nigeria.

Un profil déjà expérimenté en Europe

Par son parcours, Nnadi apporte à Marseille une expérience du championnat européen et une certaine maturité acquise très tôt. Capable de s’adapter à différents systèmes de jeu, il arrive avec des références internationales malgré un nombre limité de caps. Le club a annoncé sa venue par un communiqué succinct, se contentant de souhaiter la bienvenue au nouveau milieu.

À travers ce recrutement, l’OM mise sur un joueur prometteur et habitué au rythme des compétitions européennes, susceptible d’apporter de la profondeur à l’entrejeu et d’être intégré progressivement dans la rotation au fil de la saison.