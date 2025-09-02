PAR PAYS
Société Trafic de drogue: 22 kilogrammes de chanvre indien saisis à Sodohomè

Trafic de drogue: 22 kilogrammes de chanvre indien saisis à Sodohomè

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
Moins de 1 min.
Un véhicule de la police républicaine
Véhicule de la police républicaine . @Présidence du Bénin
Une opération de la police républicaine a permis, tôt ce mardi 26 août 2025, de mettre la main sur une importante quantité de stupéfiants au carrefour Sodohomè.

Selon les informations relayées par la police sur ses plateformes digitales, l’intervention a eu lieu vers 4 heures du matin, sur la base d’un renseignement.

Deux individus circulant à moto en direction d’Illara ont été interpellés et soumis à un contrôle. La fouille de leurs bagages a conduit à la découverte de trois sacs contenant quarante plaquettes de chanvre indien, soit un total de 22 kilogrammes. L’un des sacs était porté à dos par l’un des suspects.

Au cours de leur audition, les mis en cause ont déclaré avoir quitté Azovè pour rejoindre Illara, dans la commune de Kétou. Ils n’ont toutefois pas été en mesure de justifier la provenance ni la destination finale de la marchandise.

Conformément aux procédures, les deux prévenus ont été remis à l’Office central de répression du trafic illicite des drogues et précurseurs (OCERTID), qui a ouvert une enquête en vue de démanteler le réseau.

