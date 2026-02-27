Tournée africaine du pape Léon XIV : quatre pays au programme

D’après les données publiées par le Saint-Siège, près d’un cinquième des catholiques dans le monde résident actuellement sur le continent africain, ce qui confère à l’Afrique une place importante pour les responsables ecclésiastiques et leurs actions pastorales.

Le déplacement comprendra plusieurs étapes symboliques : le pape Léon XIII deviendra le premier souverain pontife à effectuer une visite officielle en Algérie, État à majorité musulmane où la communauté catholique est minoritaire, avec pour objectif la promotion du dialogue entre catholiques et musulmans et la coopération entre confessions.

Des responsables religieux de la région ont salué l’initiative. Au Cameroun, l’archevêque Andrew Nkea Fuanya a qualifié le voyage de « grande bénédiction » et y voit une marque de solidarité envers les catholiques locaux confrontés à des difficultés économiques et sécuritaires. Les évêques de Guinée équatoriale ont parlé d’un « kairos », un moment propice à un renouveau spirituel pour les fidèles.

Enjeux diplomatiques et pastoraux

Des observateurs relèvent que l’attention du Vatican pour l’Afrique dépasse le strict domaine religieux et traduit un engagement auprès de pays en pleine transformation politique, économique et sociale. L’itinéraire du pape Léon XIII, qui suit ses visites en Turquie et au Liban, illustre le rôle que l’Église entend jouer sur le plan spirituel comme sur le plan diplomatique à l’échelle du globe.

La tournée devrait renforcer les relations entre le Saint-Siège et les États africains, mettre en avant l’implication de l’Église dans les questions de développement et témoigner de son attachement au dialogue interreligieux sur un continent en mutation.