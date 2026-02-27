Top 8 des pays africains avec le plus fort débit d’internet (Mbps)

Les autorités nationales à travers l’Afrique placent la transformation numérique au cœur de leurs priorités en mettant en œuvre des stratégies comme des plans nationaux pour le haut débit, en finançant le déploiement des réseaux 4G et 5G et en nouant des partenariats avec des acteurs technologiques pour réduire les coûts et étendre la couverture.

D’un bout à l’autre du continent, les États cherchent à moderniser leurs infrastructures et à renforcer l’accès au haut débit mobile afin de permettre aux citoyens et aux entreprises d’entrer pleinement dans l’économie numérique. Des freins persistent toutefois, notamment une réglementation fragmentée, une connectivité limitée en zone rurale et des problèmes d’accessibilité financière.

Plusieurs États ont enregistré des avancées notables : le Maroc a consenti d’importants investissements dans la fibre optique et la 5G et se distingue par des débits mobiles élevés. L’Afrique du Sud et la Tunisie ont accordé la priorité à l’extension de la couverture tant urbaine que rurale. Le Nigéria et le Kenya travaillent, via des réformes politiques et une concurrence accrue entre opérateurs, à améliorer l’accès et l’abordabilité. Les gouvernements reconnaissent par ailleurs qu’un Internet plus rapide et fiable est crucial pour le commerce, l’éducation, l’innovation et la compétitivité régionale.

Classements et mesures de débit

Au niveau mondial, les Émirats arabes unis présentent le débit moyen le plus élevé, à 686,12 Mbit/s, suivis du Qatar (593,34 Mbit/s), du Koweït (399,83 Mbit/s), de Bahreïn (332,04 Mbit/s) et de la Bulgarie (277,97 Mbit/s), cette dernière étant le pays le plus rapide d’Europe.

D’après le dernier classement de l’indice Speedtest Global d’Ookla, les vitesses Internet observées en Afrique varient fortement, reflétant des écarts en matière d’investissement, d’infrastructures et d’application des politiques.

Selon le tableau publié, le classement africain et les vitesses moyennes (Mbps) sont les suivants :

Maroc (rang 1) : 124.3 Mbps.

Afrique du Sud (rang 2) : 65.9 Mbps.

Tunisie (rang 3) : 53.5 Mbps.

Algérie (rang 4) : 53.1 Mbps.

Kenya (rang 5) : 45.3 Mbps.

Nigéria (rang 6) : 46.8 Mbps.

Égypte (rang 7) : 44.1 Mbps.

Libye (rang 8) : 22.3 Mbps.