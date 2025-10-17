Togo : la CDPA exprime sa solidarité à Laurent Gbagbo face aux tensions ivoiriennes

La Convention Démocratique des Peuples Africains (CDPA), parti d’opposition togolais, a exprimé son indignation face aux récents événements survenus en Côte d’Ivoire.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Dans un communiqué rendu public le 16 octobre 2025 à Lomé, la Secrétaire générale de la formation, Kafui Adjamagbo-Johnson, a exprimé la solidarité de son parti envers le Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), son président Laurent Gbagbo et l’ensemble des démocrates ivoiriens.

La CDPA affirme suivre de près la situation née des manifestations pacifiques des 11 et 13 octobre 2025, qu’elle juge d’une gravité extrême. Le parti a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Selon la CDPA, la répression des récentes mobilisations traduit une volonté de museler les voix critiques, notamment celles de Laurent Gbagbo et de ses partisans. Elle estime que le pouvoir en place cherche à « imposer le silence à tout un peuple ».

Le parti togolais appelle à la préservation de la démocratie en Côte d’Ivoire, à travers le respect des libertés publiques et de la dignité du peuple souverain. En dénonçant un « quatrième mandat contraire à la Constitution », la CDPA assure que ce combat dépasse les frontières ivoiriennes et concerne toute la région, où les peuples aspirent à une véritable souveraineté politique.

La CDPA, par la voix de Kafui Adjamagbo-Johnson, a enfin réaffirmé son soutien sans réserve au PPA-CI ainsi qu’à toutes les forces engagées pour un scrutin libre, inclusif et transparent en Côte d’Ivoire.