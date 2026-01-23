Syrie : l’UE s’inquiète des possibles évasions de jihadistes de l’EI

Ce vendredi 23 janvier, l’Union européenne s’est déclarée «extrêmement préoccupée» par de possibles évasions depuis des camps en Syrie de jihadistes affiliés au groupe État islamique (EI), a rapporté l’AFP. Cette alerte fait suite aux affrontements récents opposant l’armée syrienne à des forces kurdes dans plusieurs zones du pays, situation que Bruxelles surveille de près.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Un porte-parole de la Commission européenne, Anouar El Anouni, a indiqué que «les récentes évasions présumées de détenus de Daech au milieu des affrontements sont extrêmement préoccupantes». Il a précisé que l’UE suit notamment «le transfert des combattants encore détenus», y compris des «terroristes étrangers, vers l’Irak».

Les déclarations européennes interviennent alors que des signes de tensions sur le terrain ont fragilisé la garde et la gestion de camps où sont maintenus des membres ou sympathisants de l’EI ainsi que leurs familles. Les autorités européennes insistent sur la nécessité d’un suivi étroit pour empêcher toute remise en liberté non contrôlée de personnes radicalisées.

Des évacuations présumées sous haute surveillance

Selon les informations relayées par l’AFP, les autorités de l’Union européenne ont mis en place un suivi renforcé des mouvements de détenus dans la région. Les craintes portent en particulier sur des «évasions présumées» qui auraient eu lieu «au milieu des affrontements», formulation utilisée par le porte-parole de la Commission.

Les camps du nord-est de la Syrie, où sont concentrés de nombreux détenus liés à l’EI ainsi que des milliers de membres de leurs familles, ont déjà fait l’objet d’alertes antérieures concernant la sécurité et les conditions de détention. Bruxelles et ses partenaires internationaux surveillent désormais de façon plus rapprochée toute information de fuite ou de transfert non autorisé de personnes radicalisées.

Cette vigilance s’exerce à la fois pour prévenir toute reprise d’activités terroristes et pour assurer la traçabilité des personnes concernées. Les modalités exactes des évasions présumées n’ont pas été détaillées par la Commission européenne dans son communiqué, qui se contente de qualifier la situation d’«extrêmement préoccupante».

Coordination internationale et transferts vers l’Irak

Dans son intervention, le porte-parole a souligné que l’Union européenne suit en particulier le transfert éventuel de combattants détenus vers l’Irak. Ce pays accueille déjà des procédures judiciaires et des centres de détention pour certains membres présumés de l’EI, et des transferts coordonnés ont lieu dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux.

Les autorités européennes et leurs partenaires invoquent la nécessité d’un traitement légal et sécurisé de ces transferts, en conformité avec le droit international et les obligations en matière de lutte contre le terrorisme. Aucun chiffre précis sur le nombre de personnes concernées par ces évacuations présumées n’a été communiqué par la Commission européenne au moment de la déclaration.

Bruxelles a indiqué qu’elle continuerait de suivre la situation et de coopérer avec les acteurs régionaux et internationaux concernés pour prévenir toute recrudescence de menaces terroristes liées à de possibles libérations ou transferts non contrôlés de détenus.