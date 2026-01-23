Syrie : l’ONU relance l’aide dans un camp abritant des familles présumées de l’État islamique

Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a annoncé vendredi avoir pu accéder au camp d’Al-Hol, dans le nord-est de la Syrie, où sont hébergés des milliers de proches présumés de combattants de l’État islamique (EI). L’agence a précisé que ses équipes avaient repris les distributions d’aide après une interruption liée à des raisons de sécurité.

Sur le réseau social X, le HCR a indiqué qu’il avait, «accompagné par des responsables du gouvernement syrien, pu pénétrer à l’intérieur du camp d’Al-Hol», et que «la livraison de fournitures essentielles a repris, y compris (avec) des camions transportant du pain». Ces approvisionnements visent à répondre aux besoins alimentaires et matériels immédiats des personnes vivant dans le camp.

La reprise des livraisons intervient après que le HCR avait, plus tôt, signalé qu’il se heurtait à des contraintes sécuritaires l’empêchant d’intervenir. L’agence humanitaire a donc confirmé non seulement l’accès physique au site mais aussi la remise en route de la logistique d’aide, qui avait été suspendue.

Entrée du HCR et modalités de la distribution

Selon le HCR, l’accès a été rendu possible par un accompagnement de responsables locaux, précisant ainsi que les opérations ont été menées en concertation avec des autorités présentes sur le terrain. Les équipes ont mis l’accent sur la reprise des livraisons de première nécessité : nourriture, eau, et autres fournitures de base. Parmi les convois mentionnés figurent des camions transportant du pain, élément fondamental de l’approvisionnement alimentaire quotidien pour les familles du camp.

Les opérations humanitaires dans Al-Hol sont régulièrement soumises à des interruptions liées à des problèmes de sécurité, à des tensions politiques et à des contraintes logistiques. Le HCR a rappelé la nécessité de pouvoir acheminer sans entrave des vivres et des soins, afin d’éviter une détérioration des conditions de vie des personnes déplacées.

Contexte du camp d’Al-Hol et enjeux humanitaires

Le camp d’Al-Hol, situé dans la province de Hassaké, accueille depuis plusieurs années des personnes déplacées, notamment des proches d’individus liés à l’EI. La population du camp, largement composée de femmes et d’enfants, dépend en grande partie de l’aide humanitaire pour l’alimentation, l’accès à l’eau, la santé et l’hygiène.

Depuis la chute territoriale de l’EI dans la région, la gestion et la sécurisation des camps qui hébergent ces populations sont devenues des dossiers sensibles, mêlant préoccupations sécuritaires et impératifs humanitaires. Les agences internationales ont à plusieurs reprises alerté sur les conditions précaires à l’intérieur des camps et sur les difficultés d’accès pour le personnel humanitaire, en particulier lorsque la situation sécuritaire se détériore.

La reprise des distributions par le HCR marque une étape importante pour répondre aux besoins immédiats des résidents d’Al-Hol. Les organisations humanitaires présentes sur place soulignent toutefois que la continuité et la sécurité des opérations restent essentielles pour garantir un approvisionnement régulier et une prise en charge adaptée des populations vulnérables.