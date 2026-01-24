Syrie : la Défense prolonge le cessez-le-feu avec les Kurdes de 15 jours

Le ministère syrien de la Défense a annoncé dans la soirée du samedi 24 janvier la « prolongation » de quinze jours de la trêve conclue avec les forces kurdes. Selon le communiqué officiel, cette décision vise à faciliter le transfert, mené par les forces américaines, de détenus affiliés au groupe jihadiste État islamique depuis des prisons situées en Syrie vers l’Irak.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le ministère précise que la prolongation prend effet le samedi 24 janvier à 23H00, heure locale (20H GMT). Ce délai de quinze jours a été instauré « à compter » de cette heure précise, soit trois heures après l’expiration officielle de la trêve décrétée mardi, indique le texte diffusé par Damas.

Le communiqué met en avant explicitement le soutien à « l’opération américaine visant à transférer les détenus » de l’EI des établissements pénitentiaires tenus par les forces kurdes vers le territoire irakien. Aucune autre précision n’a été fournie dans le texte diffusé par le ministère syrien concernant le nombre de détenus concernés, le calendrier détaillé des transferts ou les modalités logistiques de l’opération.

Calendrier et portée de la prolongation

La prolongation annoncée couvre une période de quinze jours à compter du 24 janvier à 23H00, selon le communiqué officiel. Le placement de cette mesure trois heures après la date d’expiration d’une trêve précédemment décrétée mardi souligne une volonté de maintenir une période de cessation des hostilités pour permettre le déroulement d’une opération considérée comme sensible par les autorités syriennes.

Le caractère limité de l’information publiée n’autorise pas, pour l’heure, d’autres précisions sur la manière dont cette trêve sera appliquée sur le terrain ni sur les mesures de sécurité qui l’accompagnent. Le communiqué se borne à relier la prolongation de la trêve au transfert de détenus, sans détailler les responsabilités opérationnelles des différentes parties impliquées.

Acteurs impliqués et objectifs affichés

Les acteurs cités explicitement dans l’annonce sont le ministère syrien de la Défense, les forces kurdes qui détiennent les prisons concernées et les forces américaines, chargées selon Damas d’assurer le transfert des détenus vers l’Irak. Le communiqué met en avant l’objectif affiché de soutenir cette opération de transfert, en accordant une fenêtre de relative tranquillité militaire pour son déroulement.

Le groupe État islamique et ses prisonniers restent au centre des préoccupations sécuritaires régionales, et les transferts inter-États de détenus sont des opérations complexes qui impliquent coordination et garanties de sécurité. Le communiqué syrien, en prolongeant la trêve, indique une volonté de faciliter concrètement un mouvement de détenus entre la Syrie et l’Irak, sans pour autant entrer dans le détail des aspects juridiques, judiciaires ou logistiques liés à ces transferts.