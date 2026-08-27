Ligue Conférence : Monaco élimine le Górnik Zabrze et rejoint la phase de ligue

Vainqueur 4-1 jeudi au stade Louis-II après un succès 3-2 à l’aller en Pologne, le club de la Principauté s’est qualifié 7-3 sur l’ensemble des deux matches pour la phase de ligue de la Ligue Conférence.

Henry DONCHE
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L’AS Monaco s’est qualifiée jeudi 27 août 2026 pour la phase de ligue de la Ligue Conférence en battant le Górnik Zabrze 4-1 au stade Louis-II, après avoir déjà gagné 3-2 à l’aller en Pologne. Le club de la Principauté passe avec un score cumulé de 7-3.

Monaco a fait la différence grâce à Paris Brunner et Mamadou Coulibaly, avant qu’Aleksandr Golovin puis Mika Biereth n’alourdissent le score au retour des vestiaires. Janis Antiste a réduit l’écart pour le club polonais en fin de rencontre.

Ce barrage ouvrait au vainqueur l’accès à la phase de ligue de la compétition. Le succès monégasque prolonge donc la campagne européenne du club, qui avait pris un premier avantage en remportant le match aller à Zabrze.

Le tirage de la phase de ligue de la Ligue Conférence est programmé vendredi 28 août 2026 à 13h00 CET.

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