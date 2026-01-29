Sur quelle chaîne suivre Lille–Fribourg en Ligue Europa

Jeudi à 20h00 GMT, le LOSC reçoit le SC Fribourg au Stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d’Ascq, pour la huitième et dernière journée de la phase linéaire de la Ligue Europa. Match décisif pour Lille, qui doit impérativement l’emporter pour espérer poursuivre sa route vers les barrages, après une défaite 2-1 concédée la semaine dernière contre le Celta Vigo.

Après sept journées, Lille totalise neuf points et se situe dans la zone des barragistes; une victoire est nécessaire pour conserver une chance de qualification pour les barrages. Fribourg, de son côté, occupe la troisième place du groupe avec 17 points, position qui lui confère une marge d’avance au classement avant cette dernière journée de phase régulière.

Le contexte sportif des Nordistes est marqué par une dynamique défavorable: Lille enchaîne cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues. Le club traverse également quelques remous en coulisses, éléments rappelés dans les comptes-rendus récents. Le déplacement de Fribourg et sa place au classement laissent présager une opposition exigeante pour les Lillois, déjà sous pression compte tenu de l’enjeu.

Informations pratiques et diffusion

La rencontre se déroulera au Stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d’Ascq. Les modalités de diffusion indiquées pour ce match comprennent plusieurs chaînes et plateformes : DAZN TV, Super Sport TV, Sky Sports TV, New World TV, Canal live, Canal+, MAX Sport 3 Bulgaria HD, Megogo Futbol 3, MTV Katsomon+, Paramount+ (USA) et Sport 2 Türkiye HD.