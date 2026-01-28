Stéphanie de Monaco change de look et divise ses fans

La principauté de Monaco a accueilli sa première soirée organisée par la Global Gift Foundation, fondation caritative créée en 2013 pour lever des fonds en faveur des enfants, des femmes et des familles vulnérables. Le gala, qui s’est tenu le samedi 4 octobre dans la salle Empire de l’Hôtel de Paris, a réuni des personnalités internationales et des membres de la famille princière, tandis que la marraine de l’événement, l’actrice Eva Longoria, était présente après avoir été aperçue au défilé L’Oréal lors de la Fashion Week à Paris.

La soirée monégasque marque la première édition locale d’un événement déjà organisé dans une dizaine de pays, selon la présentation de la fondation. Objectif affiché : mobiliser des dons et mettre en lumière des initiatives humanitaires en faveur des populations vulnérables. Sur le tapis rouge, la star de la série Desperate Housewives est apparue radieuse et a pris la pose avec la chanteuse Vitaa ainsi qu’avec plusieurs membres de la famille princière monégasque.

Parmi les personnalités présentes figuraient Louis et Marie Ducruet, Alexandre Grimaldi, Camille Gottlieb et Stéphanie de Monaco. Cette dernière s’est vue remettre un prix reconnaissant son engagement humanitaire, distinction signalée lors de la remise des prix de la soirée.

Stéphanie de Monaco : la coupe pixie qui suscite des réactions contrastées

Sur le plan esthétique, Stéphanie de Monaco avait choisi une robe fourreau noire signée Dior, épaules dénudées, tenue qui, selon les photographies publiées, mettait en valeur sa silhouette. La mère de famille est arrivée sur le tapis rouge avec une coupe courte dite « pixie », coiffure qui dégageait sa nuque et changeait visiblement son apparence habituelle.

Des vidéos de l’événement publiées sur les réseaux sociaux montrent la princesse accueillante et souriante tout au long de la soirée. En commentaires, les internautes ont exprimé des avis très partagés au sujet de sa nouvelle coupe. Plusieurs messages saluent l’allure de Stéphanie de Monaco : « Magnifique Stéphanie. Trop belle avec ses cheveux très courts », « Superbe ! Cette coupe de cheveux lui va à merveille », ou encore un internaute évoquant une impression de nostalgie pour les personnes de la génération des années 1980.

À l’opposé, des critiques se sont également fait entendre, certains estimant que la coiffure lui donnait un air plus âgé ou qu’elle manquait de féminité. Parmi les commentaires cités figurent : « Cette coupe de cheveux la vieillit », « Dommage cette coiffure trop masculine », « Cette coupe de cheveux la vieillit et n’est pas féminine… Dommage car très belle personne » et « Très chic Stéphanie. Dommage qu’elle ait cette coupe ».