Soudan du Sud : le président Kiir réinstalle l’ancien chef d’état-major après limogeage

Le président sud-soudanais Salva Kiir a limogé le chef d’état-major des forces de défense, le remplaçant par son prédécesseur.

Mercredi, sans fournir d’explication, le président a nommé le général Paul Nang Majok à la tête de l’armée, en remplacement de Dau Aturjong. Selon la télévision d’État, il s’agit d’une réinstallation de l’ancien général que Salva Kiir avait lui-même destitué trois mois plus tôt.

Cette décision s’inscrit dans une série de remaniements fréquents au sein des forces armées et du gouvernement du Soudan du Sud, dans un contexte de conflits armés persistants et de spéculations sur la succession du président.

À 74 ans, Salva Kiir dirige un gouvernement de transition dans ce pays pauvre et fracturé depuis son indépendance vis-à-vis du Soudan en 2011. Les élections, déjà reportées à deux reprises, se dérouleront dans un climat tendu, le Premier vice-président et principal rival de Kiir, Riek Machar, ayant été inculpé pour trahison le mois dernier.

Quant à Dau Aturjong, il a été réaffecté comme conseiller technique auprès du ministère de la Défense.