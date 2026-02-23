Soudan du Sud

Soudan du Sud : le chef des humanitaires de l’ONU lance un appel «Où est le monde ?»

Tom Fletcher, numéro deux de l’ONU en charge des opérations humanitaires, s’est rendu au Soudan du Sud pour une mission commencée le vendredi 20 février. Sa présence sur place vise à évaluer directement les conséquences de la crise qui affecte le pays.

Soudan du Sud: «Où est le monde ?», s'alarme le chef des humanitaires de l'ONU
Soudan du Sud: «Où est le monde ?», s'alarme le chef des humanitaires de l'ONU
Au cours de cette visite, il a pu constater l’ampleur du déplacement de populations : plus de 280 000 personnes ont été forcées de fuir leur domicile en l’espace de quelques semaines, selon les éléments rendus publics.

Sur le terrain, la pression sur les communautés d’accueil et les structures d’urgence est visible, avec des familles privées de leurs moyens habituels de subsistance et confrontées à des besoins immédiats en abri, nourriture et soins.

Le haut responsable onusien a rencontré différents interlocuteurs sur place, incluant des représentants locaux et des organisations humanitaires actives, afin de dresser un portrait précis des priorités et des difficultés à l’accès des populations touchées.

Urgence humanitaire et défis d’intervention

Les observations recueillies lors de la mission soulignent l’existence de besoins pressants et d’une situation qui évolue rapidement, rendant indispensables une coordination renforcée et des ressources supplémentaires pour répondre aux urgences.

