Solanke met fin à la série historique de Manchester City en Premier League

Manchester City a concédé un nul 2-2 contre Tottenham ce dimanche, lors de la 24e journée de Premier League, privant ainsi les Skyblues de deux points importants. Longtemps dominateurs, les coéquipiers de Guardiola semblaient tenir une victoire contrôlée en menant 2-1 jusqu’à la 69e minute.

La première période avait vu City imposer son rythme et prendre l’avantage sereinement, montrant la solidité qui leur a souvent permis de verrouiller les rencontres. Mais Tottenham, galvanisé par son public, a continué à pousser et n’a jamais abandonné l’idée d’un retournement.

Ce qui a transformé la physionomie du match, c’est l’égalisation signée Dominic Solanke à la 70e minute : un but d’une grande qualité technique qui a relancé les locaux et refroidi l’enthousiasme mancunien au Tottenham Hotspur Stadium. Les Londoniens ont profité d’un léger relâchement défensif chez les visiteurs pour arracher le partage des points.

Une série historique stoppée

Le résultat a surtout cassé une statistique étonnante. Depuis avril 2018, lorsque City avait laissé filer un succès après avoir mené de deux buts à la mi-temps lors d’un derby contre United, le club n’avait plus connu pareille mésaventure : 115 victoires consécutives dans les matchs où ils possédaient deux buts d’avance à la pause. Ce nul ne remet pas en cause immédiatement les ambitions de Manchester City, mais il constitue un signal d’alerte à prendre au sérieux à l’approche de l’emballage final du championnat.