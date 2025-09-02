SNAB 2025: la Vice-Présidente, Mariam Chabi Talata clôture une édition « riche en couleurs »

Ce dimanche 31 août 2025, Esplanade du Palais des Congrès de Cotonou, le Salon national de l’artisanat du Bénin (SNAB) a baissé rideau au terme de dix jours d’expositions, de panels et de formation, sous le parrainage de la Vice-Présidente de la République, Mariam Chabi Talata. Devant les artisans venus du Bénin et de plusieurs pays invités, la vice-présidente du Bénin a salué une édition “réussie”.

Fin de l’édition 2025 du SNAB au Bénin. La cérémonie de cloture a été lancé par Clétus Nestor Guézo, directeur général du Fonds de Développement de l’Artisanat (FDA) qui a donné le ton.

« Votre présence est le signe d’une dynamique nouvelle… pour soutenir et accompagner la promotion et le développement des entreprises artisanales. »

Dans son allocution, le Directeur du FDA a salué les “braves artisanes et artisans” du Bénin et des pays invités (Togo, Burkina, Niger, Mali, Ghana, Maroc) pour la qualité des expositions, tout en promettant la poursuite de l’assistance technique “pour rehausser davantage les techniques de prestation et de communication”.

Fidèle à l’esprit de bilan, le DG a mis en avant l’impact des dix jours d’expériences, d’échanges et de brassages qui “vont impacter dans la durée vos entreprises pour le bonheur de l’économie nationale et sous-régionale”.

Selon lui, les panels, la labellisation, la certification, l’accès au marché, numérique et digital ont enrichi les compétences. En réponse aux doléances des exposants, il a promis revoir la période d’organisation du SNAB et étudier un changement de site “pour rester beaucoup plus proche des populations”.

L’ultime après-midi a démarré par un défilé en bleu indigo et en Kanvo, porté par des mannequins sublimant des coupes contemporaines conçues par des stylistes béninois. La foule, conquise, a applaudi “la dimension du talent” des créateurs, vitrine de ce que “nos artisans sont capables” de produire lorsqu’ils conjuguent tradition et innovation.

Place ensuite à la délibération du jury, présidé par l’artiste plasticien Charly d’Almeida, puis à la cascade de remises de trophées et d’attestations à des lauréats choisis selon quatre critères : créativité, qualité, innovation et lien avec le thème de la labellisation et de la certification

« Le travail n’a pas été facile. Nous avons retenu des artisans dont les réalisations remplissent les critères, avec une attention particulière à ceux qui n’avaient encore jamais été primés. », , a confié le président du jury.

L’appel du CES à l’originalité

Trois temps forts oratoires ont rythmé la clôture. Le premier a été celui de Conrad Gbaguidi, président du CES, qui a choisi l’improvisation “qui vient du ventre” pour livrer un plaidoyer d’une rare spontanéité en faveur des créateurs. Saluant la Vice-Présidente, “grande ambassadrice” de l’artisanat, et le ministre des PME, il a rappelé la “cohérence” entre artisanat, agriculture et commerce, un triptyque qu’il considère comme “un moteur de développement”.

L’orateur a ensuite assumé un rôle de VRP en chef de la création locale, citant des artisans. « Pour la première fois, je peux m’engager à commander des chaussures ici, au Bénin, sans aller très loin. »

Il en a profité pour valoriser Mme Fatima, styliste de sa tenue du jour, et exhorter l’ensemble des exposants. « S’il vous plaît, de grâce, ne faites pas ce que font tout le monde. Faites des choses qui ont de l’originalité. »

Et d’insister sur la mise sur le marché : « L’autorisation de mise sur le marché est importante… On a envie de faire la promotion de belles choses… gage de sécurité, de qualité, d’assurance. Est-ce que vous me le promettez ? »

Conrad Gbaguidi a également invité les artisans à viser l’excellence pour gagner la confiance des acheteurs et l’adhésion des décideurs publics. Par touches, le président du CES a proposé une méthode qui est de séduire par la préparation, accepter que “l’essentiel est qu’on vous retienne”, même si l’on “ne vend pas grand-chose” sur le moment, car la visibilité est un capital.

Le ministre Kérékou salue une édition “réussie”

Prenant la parole en autorité de tutelle, le ministre Modeste Kérékou a remercié la marraine et tous les partenaires institutionnels et privés, tout en rendant hommage au Royaume du Maroc, pays invité d’honneur, via la Chambre de l’artisanat de la région Rabat-Salé-Kénitra pour les renforcements de capacités dispensés.

« Durant dix jours, nous avons été témoins du génie créateur béninois et africain », a-t-il souligné. Ce salon est un “véritable carrefour d’échanges économiques et professionnels”, “espace de promotion de l’entrepreneuriat, de la créativité et de l’innovation”.

Le ministre a tenu à “saluer l’engagement et la résilience” des artisanes et artisans, “créateurs de richesses” et “pourvoyeurs d’emplois”, et a promis la continuité de l’accompagnement de l’État “sous le leadership du président Patrice Talon”.

« Le SNAB est une biennale. Rendez-vous donc en 2027… ou peut-être en 2026, puisque j’ai entendu la requête. »

Sur le plan opérationnel, Modeste Kérékou a détaillé la synergie interministérielle (Affaires étrangères, Économie et Finances, Intérieur et Sécurité publique) et salué le travail des sapeurs-pompiers, de la police républicaine, des PTF, de la presse avec “mention spéciale”.

La Vice-Présidente du Bénin magnifie le rôle du secteur

Mariam Chabi Talata Vice-présidente du Bénin et marraine du SNAB 2025, répondu avec humour au ministre. « Il n’a pas eu de prix… devant la Grande Chancelière” . Dans son message elle a assuré que “nous allons corriger cela”, tout en se disant “heureuse de parrainer une belle réussite”.

« J’ai coutume de dire aux artisans que s’ils nous lâchent, nous sommes perdus. Qui peut être serein s’il est mal habillé ?… Quand nous sommes bien habillés, nous devenons subitement tous des mannequins. », a-t-elle adressé aux créateurs.

Pour elle, le mobilier, la tente, les chaises, tout ce qui compose le décor de nos vies “est l’œuvre des artisans”. Elle a donc invité les professionnels à être fiers, à ne développer aucun complexe, car “tout le monde dépend de vous”.

Revenant au cœur du salon, Mariam Chabi Talata a rappelé les thématiques clés du SNAB 2025, labellisation, certification, réglementations douanière et fiscale à l’export, digitalisation. Elle a promis des “actions fortes et concrètes” pour la professionnalisation, l’accès au financement, la formation et la modernisation des outils de production.

La marraine a également salué “les expositions de grande qualité”, les formations techniques et entrepreneuriales, les rencontres B2B et les distinctions aux plus méritants. À l’adresse des exposants étrangers, Maroc, Burkina Faso, Togo, Ghana et autres elle a transmis les remerciements du gouvernement.

« C’est sur ces mots que je déclare officiellement close… la 19e édition du SNAB. Vive l’artisanat au service du développement économique, vive l’artisanat béninois et africain. »

La clôture a offert plusieurs symboles. La mode couleur indigo et le le pagne tissé Kanvo renvoient à l’identité et à la sobriété élégante béninoise ; la sculpture et les meubles de racines disent l’ancrage et la durabilité

Dans la foulée, des attestations de participation ont été remises à plusieurs exposants.