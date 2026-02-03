Serie A J23 : l’AC Milan bat Bologne et se rapproche de l’Inter

L’Estadio Renato Dall’Ara a été le théâtre de la 23e journée de Serie A avec la réception de Bologne par l’AC Milan. Venue pour réduire l’écart sur le leader, l’équipe visiteuse est repartie avec un succès net et sans bavure, s’imposant 3-0 au terme d’une prestation aboutie.

Les premières minutes ont vu Bologne prendre l’initiative, mais ce sont finalement les Milanais qui ont frappé. Après une occasion repoussée par le gardien Lorenzo Ravaglia sur une tentative de Ruben Loftus-Cheek à la 7e minute, le même joueur a trouvé la faille à la 20e suite à une mauvaise relance de la défense locale et une passe parfaitement dosée d’Adrien Rabiot. Les Rossoblù ont cherché à revenir au score, mais leurs incursions se sont heurtées à des contres rapides. Sur l’un d’eux, Milan a obtenu un penalty transformé par Christopher Nkunku juste avant la pause (40e), portant l’avance à 2-0.

Au retour des vestiaires, les visiteurs ont rapidement ôté tout suspense : à la 48e minute, Adrien Rabiot a alourdi la marque en inscrivant le troisième but, scellant ainsi la victoire milanaise. Bologne a subi une petite correction et n’a jamais réellement repris le dessus lors du second acte.

Retombées au classement

Grâce à ce succès, l’AC Milan conserve la deuxième place du championnat avec 50 points, restant à cinq longueurs de l’Inter. De son côté, Bologne reste dixième avec 30 unités, sans avoir pu profiter de son début de match pour renverser la tendance.