Série A J22 : Naples et la Roma à égalité à la mi-temps

Pour clore la 25e journée de Serie A, le Napoli reçoit la Roma à l’Estadio Diego Armando Maradona. À la mi-temps, le tableau d’affichage affiche un partage des points provisoire : 1-1.

La première période a été marquée par un rythme soutenu et des initiatives constantes des visiteurs. Très actifs et souvent en mouvement, les joueurs de la Roma ont trouvé la faille dès la 7e minute grâce à Donyell Malen, qui a débloqué la rencontre en profitant d’une opportunité précoce.

Les Napolitains ont résisté et ont enfin trouvé leur réponse avant la pause : Leonardo Spinazzola a remis les deux équipes à égalité à la 40e minute. Ainsi, le public a vu les deux formations regagner les vestiaires sur un score nul et vierge en seconde moitié de la première période.