Sénégal : Le trophée de la CAN déplacé dans une base militaire pour des raisons de sécurité

Le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations a été transféré dans une base militaire à Dakar, au Sénégal, alors qu’un différend oppose le pays au Maroc sur le résultat du tournoi.

Des sources indiquent que l’entraîneur sénégalais Pape Thiaw a décidé de placer le trophée dans un lieu sécurisé, à la suite de la décision de la Confédération africaine de football (CAF) d’accorder au Maroc une victoire technique, annulant le succès obtenu par le Sénégal sur le terrain.

Le Sénégal a saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour contester cette décision et refuse de restituer le trophée tant que la procédure juridique n’est pas terminée. La Fédération sénégalaise de football a dénoncé la mesure de la CAF, la qualifiant « injuste, sans précédent et inacceptable ».

Mesures et suite procédurale

Le transfert a été justifié par des motifs de sécurité, visant à protéger le trophée et à affirmer la détermination du Sénégal à défendre son titre.

Le TAS a annoncé qu’il examinera l’appel du Sénégal dans les prochains jours et qu’une décision finale est attendue prochainement.