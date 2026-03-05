Sénégal: Guy Marius Sagna met en garde contre un départ du Pastef du gouvernement

Au Sénégal, le député du parti Pastef, Guy Marius Sagna, estime qu’un retrait de son parti du gouvernement constituerait une erreur politique majeure.

Dans un entretien accordé à un média, il a évoqué les tensions apparues entre le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, appelant les deux responsables à préserver la cohésion au sommet de l’exécutif.



Cette prise de position intervient dans un contexte marqué par des interrogations sur les relations entre les deux figures centrales du pouvoir sénégalais. Le chef du gouvernement a récemment laissé entendre que le parti Pastef pourrait quitter le gouvernement si la ligne politique issue de la victoire électorale de 2024 venait à être remise en cause.



Pour Guy Marius Sagna, une telle rupture serait lourde de conséquences. Il rappelle que le Pastef dispose d’une majorité écrasante à l’Assemblée nationale avec 130 députés sur 165. Dans ces conditions, estime-t-il, un retrait du parti du pouvoir créerait un blocage politique majeur et fragiliserait l’équilibre institutionnel du pays.



Le parlementaire plaide donc pour un cadre de dialogue entre le président et son Premier ministre afin d’éviter toute fracture au sein de l’exécutif. Selon lui, la cohésion entre les dirigeants issus de la même dynamique politique reste une condition essentielle pour maintenir la stabilité et poursuivre les réformes promises aux Sénégalais.