SC Bastia (Ligue 2) enregistre le départ d’un joueur

Le Sporting Club de Bastia a annoncé ce jeudi la fin de son collaboration avec Loïc Etoga, milieu de terrain camerounais de 22 ans arrivé au club en juillet 2024 en provenance de Dijon. Selon le communiqué du club corse, le joueur a porté le maillot bastiais à 29 reprises depuis son arrivée, mais n’a participé qu’à neuf rencontres de Ligue 2 BKT lors de la première partie de saison et n’a plus été aligné depuis la rencontre contre Saint-Étienne en décembre dernier.

Arrivé au Sporting Club de Bastia au cours de l’été 2024, Loïc Etoga avait intégré l’effectif bastiais après son passage au Dijon Football Côte d’Or. Le club précise que la séparation a été réglée d’un commun accord entre les deux parties, mettant fin au contrat qui liait le joueur et le club.

Les chiffres mentionnés par le club distinguent le nombre total d’apparitions sous le maillot bleu et le nombre de participations en championnat : 29 matches disputés toutes compétitions confondues depuis juillet 2024, et neuf rencontres disputées en Ligue 2 BKT durant la période mentionnée par le club. La dernière présence enregistrée de Loïc Etoga sur une pelouse remonte à la confrontation face à Saint-Étienne au mois de décembre.

Message officiel du Sporting Club de Bastia

Dans son communiqué, le Sporting Club de Bastia indique : « Le Sporting Club de Bastia et Loïc Etoga ont décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration. Arrivé au club en juillet 2024, le milieu de terrain camerounais aura porté le maillot bleu à 29 reprises. Le Sporting Club de Bastia remercie Loïc Etoga pour son investissement et son état d’esprit tout au long de son aventure en Bleu, et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière sportive et personnelle. »