Saint-Valentin 2026 : 7 collections de bijoux à offrir

À l’approche de la Saint-Valentin 2026, les maisons de joaillerie et de bijouterie multiplient les créations romantiques : des pièces pensées comme des messages affectifs, capables de traverser le temps. Entre symboles assumés et détails précieux, les collections présentées cette saison privilégient l’intemporalité et la déclinaison du cœur, des clés et des cadenas, jusqu’au micropavé de diamants, pour offrir des options de cadeaux aussi variées que significatives.

Le bijou se positionne donc comme un vecteur d’émotion — talisman quotidien ou parure de cérémonie — et les nouveaux lancements jouent sur la simplicité raffinée, la modernité des formes et la richesse des finitions. Les collections mises en avant combinent souvent dorure, travail du métal martelé, sertissages discrets et lignes graphiques pour donner au symbole amoureux une esthétique contemporaine.

Parmi les propositions récentes, on retrouve aussi bien des créations artisanales inspirées des civilisations anciennes que des pièces de maisons internationales proposant des codes forts — clé, cœur, cadenas, poire sertie — déclinés en plusieurs tailles et finitions. Voici un tour d’horizon des maisons et pièces citées dans la sélection.

Maisons et pièces phares à découvrir

Agapée, fondée en 2019, puise son inspiration dans les civilisations anciennes pour proposer des bijoux conçus comme des talismans. La collection Amori se compose de pièces dorées, délicatement martelées et ornées de petits cœurs. Inspirée par la chaleur méditerranéenne et le scintillement des vagues, elle mise sur une élégance solaire et poétique, pensée pour s’intégrer au quotidien tout en conservant une dimension émotionnelle.

Pandora met à l’honneur, pour la Saint-Valentin, une campagne et une collection dédiée à la pluralité des expressions amoureuses. Les nouveaux modèles de clés et de cadenas viennent enrichir les gammes Pandora Moments et Pandora Timeless, reprenant le symbole de l’attachement et l’idée que l’amour « ouvre » les cœurs et les esprits.

APM Monaco décline une ligne lumineuse et féminine axée sur la modernité chic. Les boucles d’oreilles pendantes Cœur, méticuleusement serties, forment le cœur de la proposition ; elles sont présentées comme des pièces intemporelles, faciles à porter et adaptées à des looks du quotidien comme aux tenues plus habillées.

L’Atelier d’Amaya revisite le motif du cœur de façon minimaliste et structurée. La pièce phare, la bague cœur évidé épais en plaqué or, reprend les courbes de l’iconique anneau épais de la maison et combine un design ajouré à des lignes généreuses, cherchant à équilibrer douceur et caractère.

Histoire d’Or propose une collection accessible, centrée sur des créations symboliques. Le piercing Sebastienne en or jaune 375/1000, orné d’un cœur semi-pavé d’oxydes de zirconium, se distingue par son diamètre de 10,20 mm et son éclat discret, illustrant une vision contemporaine et lumineuse du bijou d’affection.

Djula, maison reconnue pour l’audace de ses designs, met en avant le Bracelet Poire Magic Touch Grand Modèle, serti d’un micropavage de 13 diamants ronds brillants pour un total de 0,07 carat. Ce modèle se porte seul, en parure avec la collection Cœur Magic Touch ou mêlé à d’autres pièces pour multiplier les combinaisons stylistiques.