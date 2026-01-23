Russie : dépôt pétrolier en feu après une frappe de drone

Une attaque par drone a déclenché un incendie dans un dépôt pétrolier de la ville de Penza, dans l’ouest de la Russie, dans la matinée du vendredi 23 janvier, sans faire de victimes, a indiqué le gouverneur régional Oleg Melnichenko. Les autorités locales ont précisé qu’aucune perte humaine n’avait été signalée, mais n’ont pas fourni d’autres détails sur l’ampleur des dégâts matériels ni sur l’origine précise des engins impliqués.

Le ministère russe de la Défense a, pour sa part, affirmé que la défense aérienne avait intercepté au moins douze drones pendant la nuit du 22 au 23 janvier, ajoutant qu’un de ces appareils avait été détecté au-dessus de la région de Penza, selon un communiqué relayé par l’AFP. Les autorités n’ont toutefois pas fourni de preuves publiques permettant de vérifier les circonstances exactes de l’interception ni la nature des appareils.

Des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent une colonne de flammes s’élevant du dépôt situé dans la banlieue est de Penza, à 618 kilomètres de la ligne de front. Ces images, largement partagées en ligne, n’ont pas été authentifiées de manière indépendante par les autorités ou par des agences de presse au moment des premières déclarations.

Les éléments connus de l’incident

Selon les autorités régionales, l’incendie est la conséquence directe d’une attaque par drone menée tôt le matin. Le gouverneur Oleg Melnichenko a indiqué qu’aucun blessé n’avait été enregistré, mais il n’a pas communiqué d’informations détaillées sur le nombre d’appareils impliqués ni sur l’étendue des dégâts matériels causés au dépôt pétrolier.

Le ministère de la Défense a quant à lui élargi le cadre de l’incident en déclarant avoir neutralisé une douzaine de drones au cours de la même période nocturne. Dans son communiqué, le ministère a attribué ces appareils à des forces ukrainiennes, selon les termes rapportés par l’AFP. Aucune preuve indépendante fournie par des tiers n’a encore confirmé ni infirmé cette attribution au moment des premières informations.

Les images diffusées en ligne montrent un panache de feu et de fumée au-dessus d’une zone industrielle en périphérie est de la ville. La localisation du dépôt, à plusieurs centaines de kilomètres du front, a été soulignée par les commentateurs et reprise dans les communiqués officiels, sans qu’il soit pour l’heure possible de dire si l’objectif visé était le stockage de carburant ou une infrastructure adjacente.

Contexte et implications

Un dépôt pétrolier constitue une infrastructure particulièrement sensible en raison des risques d’explosion, de pollution et de perturbation des approvisionnements en carburant. L’attaque relève donc d’enjeux tant civils que logistiques pour la région. La revendication ou l’attribution d’une telle action reste, dans ce cas, inscrite dans un climat de tensions et d’accusations réciproques, les autorités russes évoquant des frappes de drones et le ministère de la Défense parlant d’interceptions multiples.

Les autorités n’ayant pas publié d’enquête publique détaillée dans l’immédiat, les informations disponibles reposent pour l’essentiel sur les communiqués officiels et les images partagées sur les réseaux sociaux. Des précisions sur l’ampleur des dégâts matériels, l’impact sur la distribution de carburant dans la région, ainsi que sur l’enquête visant à déterminer la responsabilité, sont attendues dans les heures et jours à venir.